28.000 εξτρεμιστές στην Εναλλακτική για τη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακροδεξιά AfD διατηρεί την πρωτιά σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ποσοστό 27% σύμφωνα με την έρευνα ARD DeutschlandTrend.

Η CDU/CSU υποχωρεί στο 22%, ενώ οι Πράσινοι ενισχύονται στο 15%.

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και η Aριστερά (Die Linke) βρίσκονται σε ποσοστά 12% και 11% αντίστοιχα.

Η υψηλή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση ευνοεί την αντιπολίτευση, κυρίως την AfD.

Η ακροδεξιά AfD διατηρεί την πρωτιά με 26%. Την ίδια στιγμή η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος καταγράφει σημαντική αύξηση των εξτρεμιστών στο κόμμα και ευρύτερα στη χώρα.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η ακροδεξιά AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με σταθερά παγιωμένο πλέον προβάδισμα. Στη σημερινή δημοσκοπική έρευνα ARD DeutschlandTrend επιβεβαιώνεται εκ νέου η πρωτιά της AfD με ποσοστό 27%, ενώ η CDU/CSU υποχωρεί στο 22%.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Πράσινοι (Grüne) ενισχύονται στο 15%, ενώ Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και Aριστερά (Die Linke) κινούνται στο ίδιο επόπεδο με 12% και 11% αντίστοιχα. Παράλληλα, η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που συνεχίζει να ευνοεί την αντιπολίτευση και κυρίως την AfD.Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός της Γερμανίας με 52%, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περιορίζεται στο 13%, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί για εν ενεργεία καγκελάριο.Σημειωτέον ότι και στην έτερη δημοσκόπηση των προηγούμενων ημερών για λογαριασμό του δικτύου RTL/ n-tv τα ευρήματα συγκλίνουν. H κυβερνώσα Χριστιανική Ένωση CDU/CSU έρχεται δεύτερη με 22%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 15%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες και η Αριστερά συγκεντρώνουν από 12%.Διεύρυνση της βάσης της AfD, αύξηση των ακραίων στοιχείωνΤην ίδια στιγμή, αυξάνεται η ανησυχία για την άνοδο του ακροδεξιού εξτρεμισμού στη χώρα. Η γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στην τελευταία έκθεσή της εκτιμά ότι περίπου 28.000 μέλη της AfD μπορούν να χαρακτηριστούν εξτρεμιστές, αριθμός που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της διεύρυνσης της κομματικής βάσης του κόμματος.Tα μέλη του υπολογίζονται επίσημα στις 70.000. Οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι η αύξηση των μελών συνοδεύτηκε και από αύξηση των εξτρεμιστικών στοιχείων στο εσωτερικό της παράταξης, χωρίς παράλληλα να διαπιστώνεται απομάκρυνση της AfD από θέσεις που θεωρούνται προβληματικές για τη συνταγματική τάξη.Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνολικά 58.700 άτομα εντάσσονται σήμερα στο ακροδεξιό «τόξο» στη Γερμανία, έναντι 50.250 το 2024, ενώ περίπου 15.600 θεωρούνται εξτρεμιστές από τα φάσμα της ακροδεξιάς που έχουν περάσει στη χρήση βίας.Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα tagesschau.de, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος είχε χαρακτηρίσει πέρυσι την AfD ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική» οργάνωση. Το κόμμα προσέφυγε όμως στη Δικαιοσύνη και πέτυχε προσωρινή αναστολή στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων. Ωστόσο, η AfD εξακολουθεί να παρακολουθείται ως «ύποπτη» για ακροδεξιά δράση από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας.Παρά τα ευρήματα αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ από τους Χριστιανοκοινωνιστές, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο δικαστικής διαδικασίας απαγόρευσης της AfD. Όπως υποστηρίζει,μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο και θα απαιτούσε πολύ ισχυρή τεκμηρίωση.

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