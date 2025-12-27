Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους

Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δύο άλλοι επιβάτες, δύο τουρίστες από την Ισπανία, τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Cuatro miembros de una familia española desaparecen en Indonesia tras el naufragio de un barco. Son el padre y tres hijos. La madre y dos hijas más están a salvo.

La familia es natural de la ciudad de Valencia y está vinculada a la restauración. Se trata de la hija del dueño del… pic.twitter.com/rD07UD3IDC — Julián José Ahijado (@ahijadojj) December 27, 2025

Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.