Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους

Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης αναζητούν την αγνοούμενη οικογένεια, όπως είπε στο Reuters το ισπανικό ΥΠΕΞ

Ινδονησία

Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δύο άλλοι επιβάτες, δύο τουρίστες από την Ισπανία, τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark