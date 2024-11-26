ΟΗΕ: Επιδημία σεξουαλικής βίας στο εμπόλεμο Σουδάν

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Τομ Φλέτσερ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου χθες Δευτέρα στο Πορτ Σουδάν για την «επιδημία σεξουαλικής βίας» με θύματα τις γυναίκες στο Σουδάν που ρημάζει ο πόλεμος, κάνοντας λόγο για φαινόμενο «απαράδεκτου» εύρους.

«Ντρέπομαι που δεν είμαστε σε θέση να σας προστατεύσουμε, ντρέπομαι για αυτό που έκαναν άνδρες όπως εγώ», είπε ο Βρετανός κατά την πρώτη επίσκεψή του στην πόλη, που βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Πορτ Σουδάν έχει μετατραπεί στην de facto πρωτεύουσα του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, όταν το Χαρτούμ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει μετατρέψει πάνω από 11 εκατομμύρια πολίτες σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και γέννησε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο εδώ και δεκαετίες.

Σχεδόν 26 εκατομμύρια Σουδανοί -χονδρικά ο μισός πληθυσμός- αντιμετωπίζουν κίνδυνο να λιμοκτονήσουν και τα δυο εμπόλεμα μέρη κατηγορούνται για τη χρήση της πείνας ως όπλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Φλέτσερ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, de facto ηγέτη του Σουδάν, και συζήτησε τις δύσκολες προσπάθειες με σκοπό να «αυξηθούν οι παραδόσεις βοήθειας» διαπερνώντας «σύνορα» και «γραμμές μετώπων».

Εργαζόμενοι σε οργανώσεις και οργανισμούς αρωγής καταγγέλλουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια από πλευράς της σουδανικής χούντας.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε σε σχολείο στο Πορτ Σουδάν για την διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ο κ. Φλέτσερ είπε πως ο κόσμος πρέπει να «τα πάει καλύτερα» σε ό,τι αφορά την προστασία των γυναικών στο Σουδάν, που είναι εκτεθειμένες στη συστηματική σεξουαλική βία.

Οι βιασμοί, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών, είναι «γενικευμένοι» τους 18 μήνες πολέμου στη χώρα, διαπίστωνε έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, επικρίνοντας ειδικά τις ΔΤΥ.

«Το εύρος της σεξουαλικής βίας που διαπιστώσαμε στο Σουδάν είναι απίστευτο», επισήμαινε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της αποστολής επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στο Σουδάν, ο τανζανός δικαστικός Μοχάμεντ Τσάντε Όθμαν.

Δεν προστατεύονται ούτε καν τα παιδιά: γυναίκες και κορίτσια απάγονται συστηματικά για να μετατραπούν σε σεξουαλικές σκλάβες, τόνιζε η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.