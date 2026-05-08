H Ισπανία ενδιαφέρεται να αγοράσει το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ

Στο ισπανικό ενδιαφέρον για την αγορά του τουρκικού μαχητικού KAAN και στις νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται, με φόντο τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, αναφέρονται τα τουρκικά ΜΜΕ. Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ιμπραχίμ Κελές ανέφερε: «Το ΚAAN δεν έχει ενταχθεί στον στόλο μας, αλλά ήδη συμφωνήθηκε η πώληση 48 ΚΑΑΝ στην Ινδονησία, ενδιαφέρεται η Σαουδική Αραβία και τώρα δείχνει να ενδιαφέρεται και η Ισπανία. Ναι, ενδιαφέρεται η Ισπανία, στην πραγματικότητα είχαν συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-35. Αλλά σιγά - σιγά αποσύρονται, διότι είναι πραγματιστές. Οι ΗΠΑ μάς απέκλεισαν από το πρόγραμμα των F-35, εμείς ξεκινήσαμε να παράγουμε το KAAN. Το δικό μας μαχητικό ΚΑΑΝ το 2028 θα βρεθεί στους αιθέρες. Ενώ η Ισπανία σκέφτεται πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένας τις ΗΠΑ».

Milliyet: Η αδελφοσύνη Τουρκίας - Ισπανίας με ΚΑΑΝ και HURJET

«Η Ισπανία παραλαμβάνει τα αεροσκάφη HURJET, ξεκίνησαν συνομιλίες για το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς

Ερντογάν: Το Ισραήλ είναι πρόβλημα ασφαλείας για την περιοχή

«Η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας για την περιοχή μας είναι οι επεκτατικές, παράνομες και παραβατικές πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την κατανόησή μας για την περιφερειακή ευθύνη, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Συρίας. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τη συμβολή μας στην ανοικοδόμηση της Συρίας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

