Νέο κύμα καύσωνα στην Ιταλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέο κύμα καύσωνα επιστρέφει στην Ιταλία και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 42 βαθμούς στις εσωτερικές περιοχές της Σαρδηνίας, όπου έχει ξεσπάσει σειρά πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν ορεινές περιοχές της Σαρδηνίας με δυσκολία πρόσβασης για πυροσβέστες και προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κατάστασης.

O καύσωνας επιστρέφει, πριν καν η χώρα προλάβει να συνέλθει από τον προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Ιουλίου.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η μεγάλη ζέστη επιστρέφει και στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το νέο αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του Ιουλίου. Μέχρι την Κυριακή η θερμοκρασία θα έχει αγγίξει τους 42 βαθμούς στις εσωτερικές περιοχές της Σαρδηνίας, όπου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών έχει ξεσπάσει σειρά πυρκαγιών. Πολλές φωτιές καταστρέφουν ορεινές περιοχές του νησιού, όπου η πρόσβαση για τους πυροσβέστες και προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε επιφυλακή η Πολιτική ΠροστασίαΣτο μεταξύ, η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή και η ανησυχία αυξάνεται, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες. Τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των συνεπειών της ζέστης. Η χώρα είχε να δοκιμαστεί με τέτοιο τρόπο από το καλοκαίρι του 2003.Σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις (όπως στους δήμους του Τορίνο, του Μιλάνου και της Ρώμης) δεν έχει βρεθεί τρόπος να αποφεύγονται συχνά μπλακ άουτ, λόγω της μαζικής λειτουργίας των κλιματιστικών. Όλο και περισσότερα στελέχη περιβαλλοντικών κινημάτων, πάντως, καλούν τους πολίτες σε μια σαφώς πιο υπεύθυνη χρήση τους, διότι μπορεί να δροσίζουν τους εσωτερικούς χώρους, αλλά συμβάλλουν στη γενικότερη αύξηση της θερμοκρασίας.Πρόβλημα λειψυδρίας στο ΒένετοΣτη δε βορειοανατολική Ιταλία -και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Βένετο- υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα λειψυδρίας. Σήμερα αποφασίστηκε η αποστολή των πρώτων υδροφόρων, ενώ η στάθμη του ποταμού Πάδου (του μεγαλύτερου της Ιταλίας) μειώνεται αδιάκοπα. Από την αρχική σύσταση της περιφέρειας για όσο γίνεται πιο προσεκτική χρήση του νερού είναι σχεδόν βέβαιο, πλέον, ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ουσιαστικό περιορισμό της παροχής του.«Υπάρχει μια βασική διαφορά με το παρελθόν σε σχέση με το τι εννοούμε, τελικά, όταν αναφερόμαστε σε καύσωνα», λένε οι Ιταλοί μετεωρολόγοι. Και εξηγούν ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα διάφορα κύματα καύσωνα, αφού είναι σαφές ότι συνθέτουν, πλέον, μια περίοδο σχεδόν αδιάκοπης, παρατεταμένης ζέστης.

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