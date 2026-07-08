Ινδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε φαράγγι μετά από ολίσθηση – Βίντεο

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε φαράγγι στην Ινδία, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα ορεινά περάσματα του Τζαμού και του Κασμίρ, όμως οι επιβάτες του κατάφεραν να σωθούν την τελευταία στιγμή, καθώς εγκατέλειψαν το όχημα λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό παρασυρθεί στην πλαγιά.

#Watch | Tourist vehicle rolls down Razdan Pass in Jammu & Kashmir's Bandipora; no casualties reported pic.twitter.com/q7WREQDPub July 8, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πέρασμα Razdan, έναν δύσβατο ορεινό δρόμο που συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με την απομακρυσμένη κοιλάδα Gurez.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να αρχίζει να γλιστρά σε απότομη πλαγιά, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούν ανήμποροι να το σταματήσουν. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το αυτοκίνητο χάνει την επαφή του με τον δρόμο και κατρακυλά προς το φαράγγι.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι επιβάτες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως από το αυτοκίνητο πριν αυτό πέσει στον γκρεμό.

Το όχημα, ωστόσο, δεν είχε την ίδια τύχη. Μετά την πτώση υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς κατέληξε σε δύσβατο σημείο κάτω από τον ορεινό δρόμο.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν τραυματισμούς, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση του οχήματος και στην καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ένας από τους πιο απαιτητικούς ορεινούς δρόμους της περιοχής

Το πέρασμα Razdan βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 3.500 μέτρων (περίπου 11.700 πόδια) και αποτελεί βασική οδική αρτηρία για την πρόσβαση στην κοιλάδα Gurez, μια περιοχή γνωστή για το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της και την αυξημένη τουριστική κίνηση τους θερινούς μήνες.

Η διαδρομή θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιλαμβάνει απότομες στροφές, μεγάλες κλίσεις και τμήματα όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μετατρέψουν την οδήγηση σε επικίνδυνη διαδικασία.

Μετά το περιστατικό, οι τοπικές αρχές απηύθυναν έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο συγκεκριμένο πέρασμα, ιδιαίτερα σε σημεία όπου ο δρόμος βρίσκεται κοντά σε απότομες πλαγιές και βαθιά φαράγγια.

Πηγή: skai.gr

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