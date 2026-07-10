Περσικός Κόλπος: Επιβραδύνεται η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ καθώς κλιμακώνεται η κρίση με το Ιράν

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει να αποτυπώνεται με σαφή τρόπο, καταρχάς στη ναυτιλία και κατ’επέκταση στην ενεργειακή παγκόσμια αγορά, καθώς η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζει αισθητή επιβράδυνση, παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος παραμένει ανοικτός, τουλάχιστον τυπικά.



Τα τελευταία στοιχεία από τις εταιρείες παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης Kpler, LSEG και Vortexa δείχνουν ότι αρκετά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα στενά, όμως ολοένα περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να καθυστερούν ή να αναβάλουν τα ταξίδια τους, να τροποποιούν τις διαδρομές ή ακόμη και να απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού (AIS), προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο στοχοποίησης.



Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), γεγονός που καθιστά κάθε αναταραχή ικανή να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Συνεχίζονται οι διελεύσεις LNG αλλά με μεγαλύτερη προσοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler και της LSEG, τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG χωρίς φορτίο πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα Στενά.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το GasLog Shanghai, που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία GasLog, καθώς και τα Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara και Al Rayyan, τα οποία συνδέονται με την QatarEnergy.

Το GasLog Shanghai και το Al Rayyan φαίνεται ότι πραγματοποίησαν τη διέλευση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 8/7, ενώ τα υπόλοιπα τρία πλοία είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες εβδομάδες ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να προσεγγίσουν τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, την Πέμπτη 9/7, εισήλθε στο στενό και το υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού Nissos Kea, ενώ το VLCC Lila Vadinar πραγματοποίησε την αντίθετη διαδρομή, βγαίνοντας από τον Περσικό Κόλπο.

Πλοία αλλάζουν διαδρομές και «εξαφανίζονται» από τα ραντάρ

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά των πλοίων έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

Ο αναλυτής της Vortexa Ξαβιέρ Τανγκ εκτιμά ότι πλέον οι επιθέσεις επικεντρώνονται κυρίως στα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια διαδρομή κοντά στο Ομάν και όχι σε όλα τα πλοία που διασχίζουν τα στενά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί πλοιοκτήτες να επιλέγουν τη διαδρομή πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές ή να απενεργοποιούν προσωρινά τους πομποδέκτες AIS κατά τη διάρκεια της διέλευσης, ώστε να μην είναι δημόσια ορατή η θέση τους.

Ναυτιλιακές εταιρικές πηγές αναφέρουν, ότι ο αριθμός των πλοίων που ταξιδεύουν με κλειστούς πομποδέκτες αυξάνεται διαρκώς, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ακριβή αποτύπωση της συνολικής κυκλοφορίας στην περιοχή των στενών.



Κατακόρυφη πτώση της ημερήσιας κυκλοφορίας

Τα δεδομένα της Kpler αποτυπώνουν ξεκάθαρη επιβράδυνση.

Την Πέμπτη 9/7, καταγράφηκαν μόλις 10 διελεύσεις δεξαμενόπλοιων LNG και πετρελαίου, έναντι 14 την Τετάρτη και 22 τη Δευτέρα 6/7, τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 28 Ιουνίου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες η κίνηση είχε ανακάμψει, φθάνοντας κατά μέσο όρο περίπου τα 40 πλοία ημερησίως.



Παρά την ανάκαμψη αυτή, οι αριθμοί εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά της προπολεμικής εικόνας, όταν από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν καθημερινά περίπου 125 έως 140 δεξαμενόπλοια.

Η Ιαπωνία περιορίζει την παρουσία των πλοίων της

Ιδιαίτερα προσεκτική εμφανίζεται και η Ιαπωνία. Ο υπουργός Μεταφορών Γιασούσι Κανέκο ανακοίνωσε ότι 22 ιαπωνικών συμφερόντων πλοία, ανάμεσά τους έξι πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, εγκατέλειψαν τον Περσικό Κόλπο μεταξύ 7 και 9 Ιουλίου.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή παραμένουν μόλις τέσσερα ιαπωνικά πλοία.

Σύμφωνα με την Ένωση Πλοιοκτητών της Ιαπωνίας, ο συνολικός αριθμός των πλοίων της χώρας στον Κόλπο μειώθηκε από 45 πλοία με περίπου 1.100 μέλη πληρώματος στην αρχή της κρίσης, σε μόλις τέσσερα πλοία με περίπου 100 ναυτικούς σήμερα.

Αυξάνεται το κόστος και η ανησυχία στις αγορές

Η επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας συνοδεύεται από νέα άνοδο στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και αυξημένη επιφυλακτικότητα από τους μεγάλους ναυλωτές, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά υψηλού ρίσκου.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια περαιτέρω διαταραχή στη λειτουργία των Στενών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

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