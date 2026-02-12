Οι ινδικές αρχές ασφάλειας τροφίμων απηύθυναν προειδοποίηση σε κατάστημα της McDonald’s στην Τζαϊπούρ, αφού κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκαν μαγειρικά έλαια ακατάλληλα για κατανάλωση και σάπιες ντομάτες σε αποθήκευση. Όπως δήλωσε στο Reuters αρμόδιος αξιωματούχος, οι ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση δειγμάτων για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Τζαϊπούρ, δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην έρημη πολιτεία Ρατζαστάν, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι 40 λίτρα λαδιού είχαν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στο μαγείρεμα και είχαν καταστεί ακατάλληλα για κατανάλωση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιθεωρητή ασφάλειας τροφίμων Σουσίλ Τσοτβάνι.

Η πρακτική αυτή παραβιάζει τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων και «οι αρμόδιοι συνέλεξαν δείγματα λαδιού για περαιτέρω έλεγχο», ανέφερε ο Τσοτβάνι.

Η Connaught Plaza Restaurants, δικαιοδόχος της εταιρείας για τη Βόρεια και Ανατολική Ινδία, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές ασφάλειας τροφίμων και ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές τους, ακολουθώντας παράλληλα «τα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα της McDonald’s».

Ο Τσοτβάνι σημείωσε ότι στο κατάστημα επιδόθηκε προειδοποίηση και δόθηκε προθεσμία 14 ημερών για τη διόρθωση των πρακτικών του, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει περαιτέρω «αυστηρά» μέτρα. Παράλληλα, οι αρχές θα προχωρήσουν σε επιθεωρήσεις και σε άλλα καταστήματα McDonald’s στην πόλη, πρόσθεσε.

Η νοθεία τροφίμων αναφέρεται συχνά στην Ινδία, ωστόσο παραβάσεις σε ζητήματα ασφάλειας από γνωστές διεθνείς αλυσίδες, όπως η McDonald’s, είναι σπάνιες. Η McDonald’s συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς αλυσίδες εστιατορίων στην Ινδία.

