Διοικητικό «βραχυκύκλωμα» παγώνει επένδυση της McDonald’s στη Μύκονο

Ένα πρωτοφανές διοικητικό αλαλούμ εκτυλίσσεται στη Μύκονο, με επίκεντρο την επένδυση της Premier Capital Ελλάς (McDonald’s) στη θέση Αλευκάντρα της Χώρας. Η υπόθεση φέρνει στο φως μια σειρά από αντιφάσεις εντός των δημοτικών υπηρεσιών και εγείρει ερωτήματα για τη σταθερότητα των διαδικασιών αδειοδότησης στο νησί.

Το χρονικό της αντίφασης

Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, υπέγραψε επίσημη βεβαίωση που επέτρεπε την εγκατάσταση επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας –δηλαδή εστιατορίου και καφετέριας. Η έγκριση αυτή, όπως αναφέρεται και στη σχετική βεβαίωση που παρουσιάζει το skai.gr, προέκυψε ουσιαστικά λόγω αδράνειας των υπηρεσιών του Δήμου: η προθεσμία των 15 ημερών που προβλέπει ο νόμος για την απάντηση σε αιτήσεις παρήλθε άπρακτη, με αποτέλεσμα η αίτηση της εταιρείας να θεωρηθεί αποδεκτή «διά της σιωπής», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Έτσι, με τη βεβαίωση στα χέρια της, η οποία υπογράφηκε από τον Δήμαρχο παραμονή Χριστουγέννων, η εταιρεία ξεκίνησε εργασίες στο ακίνητο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, λειτουργούσε επί σειρά ετών ταβέρνα.

Η ονομαστική «στοχοποίηση» του κολοσσού

Ωστόσο, στις 5 Φεβρουαρίου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επανήλθε με ένα έγγραφο όπου κατονομάζει ρητά τη McDonald’s, κάτι που σπανίζει σε διοικητικά έγγραφα, τα οποία συνήθως ορίζουν προδιαγραφές λειτουργίας και όχι εμπορικά σήματα. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναφέρει επί λέξει στο έγγραφό της:

«Επισημαίνεται στην αιτούσα επιχείρηση, η οποία [...] συνδέεται με την μεγαλύτερη αλυσίδα "ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ" McDonald's, ότι το προαναφερθέν άρθρο [...] απαγορεύει την λειτουργία επιχειρήσεων "ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ" όπως McDonald's, KFC, Goody's κ.λπ.»

Η αρχική αίτηση και η έγκριση αφορούσαν τη δραστηριότητα του εστιατορίου και όχι το εμπορικό σήμα, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία βασίζει την παρέμβασή της σε Προεδρικό Διάταγμα του 1995, αφήνοντας ερωτήματα για την ερμηνεία των κανονισμών και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Η απάντηση του Δημάρχου και τα παράδοξα

Σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, ο κ. Βερώνης περιορίστηκε να αναφερθεί σε περιορισμούς λόγω αρχαιολογικού χώρου, χωρίς να διευκρινίσει γιατί αυτοί δεν εντοπίστηκαν πριν την έκδοση της αρχικής βεβαίωσης -δεδομένου μάλιστα ότι το ακίνητο βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της Χώρας. Η συνομιλία τερματίστηκε αιφνιδίως όταν τέθηκαν ερωτήματα για τη διαδικασία.

Το παράδοξο ενισχύεται από το γεγονός ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο λειτουργεί κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης, δραστηριότητα που θεωρητικά εμπίπτει στους ίδιους περιορισμούς. Η υπαναχώρηση της διοίκησης από τις ίδιες τις αποφάσεις της δημιουργεί πλέον ένα αβέβαιο περιβάλλον για κάθε μελλοντικό επενδυτή, καθώς η βεβαίωση που παρέχει μια κρατική υπογραφή φαίνεται να υποχωρεί ξαφνικά.

Έτσι, οι επαγγελματίες του νησιού παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει αν ο Δήμος εγγυάται τη σταθερότητα των αδειών που ο ίδιος εκδίδει ή αν το νησί εισέρχεται σε μια εποχή όπου καμία επένδυση δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρη.

