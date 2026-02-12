Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 12/2, έξω από την εισαγγελία της Σιόν στην Ελβετία, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς σε κλαμπ στο Κραν Μοντανά, με αφορμή τις απολογίες των ιδιοκτητών του καταστήματος.

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 February 12, 2026

Οι συγγενείς επιτέθηκαν φραστικά στους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων. «Δολοφόνοι, σκοτώσατε τα παιδιά μας», φώναζαν απευθυνόμενοι στο ζευγάρι που διατηρεί το «Le Constellation», όπου 41 νέοι έχασαν τη ζωή τους την πρωτοχρονιά του 2026.

Απαντώντας στην οργή του πλήθους, ο Ζακ Μορέτι δήλωσε: «Αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Δεν είμαστε μαφιόζοι, είμαστε εργαζόμενοι. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και είμαστε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Μετά το περιστατικό, η τοπική αστυνομία αναμένεται να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για τους Μορέτι. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι σήμερα το ζευγάρι συνοδευόταν από δύο αστυνομικούς, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο επεισόδιο.

Η σημερινή συγκέντρωση οργανώθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ νέο διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των συγκεντρωμένων έξω από την εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

