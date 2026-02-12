Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ότι οποιαδήποτε ρωσική προσπάθεια για μπλόκο στον Διάδρομο του Σουβάλκι (η κόκκινη γραμμή στον χάρτη) θα προκαλέσει μια «γρήγορη και καταστροφική απάντηση»

«Είμαστε μια αμυντική συμμαχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. «Η απάντησή μας θα είναι θανατηφόρα αν προσπαθήσουν να μας επιτεθούν. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι μπορεί να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, επειδή η αντίδρασή μας θα είναι καταστροφική».

Ο διάδρομος που βρίσκεται, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, συνδέει τα κράτη της Βαλτικής με την υπόλοιπη επικράτεια του ΝΑΤΟ και χωρίζει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ από τη Λευκορωσία. Η περιοχή θεωρείται στρατηγικό σημείο ανάφλεξης σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Τα σχόλια του γ.γ του ΝΑΤΟ ήρθαν εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για ρωσικές προσομοιώσεις που αφορούν την πιθανή απομόνωση του διαδρόμου. Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει τακτικά ασκήσεις που περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

By Szmenderowiecki - Extended version of the Suwałki gap NATO CSTO.svg file (File:Suwałki_gap_NATO_CSTO.svg), including Armenia and Kazakhstan., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125759129

Ανησυχητικές προσομοιώσεις

Οι ανησυχίες για τον διάδρομο έχουν επίσης αναζωπυρωθεί από ένα πρόσφατο πολεμικό παιχνίδι που περιγράφεται από την Wall Street Journal, στο οποίο πρώην αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, Γερμανοί βουλευτές και ειδικοί ασφαλείας προσομοίωσαν μια ρωσική εισβολή στην λιθουανική πόλη Μαριγιάμπολε. Το σενάριο, που διεξήχθη από την Die Welt και το Πανεπιστήμιο Bundeswehr στο Αμβούργο, προέβλεπε ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν την πόλη με το πρόσχημα μιας ανθρωπιστικής κρίσης στο Καλίνινγκραντ.

Σύμφωνα με τον Πολωνό συμμετέχοντα Μπαρτόλομιεϊ Κοτ του Ινστιτούτου Κεντρικής Ευρώπης Aspen, η διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ παρέλυσε στην προσομοίωση. Μόνο η Πολωνία αμφισβήτησε τη θέση της Ρωσίας, ενώ άλλοι «παίκτες» αποδέχτηκαν έναν ρωσικό ελεγχόμενο ανθρωπιστικό διάδρομο σε όλη την λιθουανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στον εναέριο χώρο για όλα τα μη ρωσικά αεροσκάφη.

Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια νέα αποστολή, την Arctic Sentry («Αρκτική Φρουρά»), υπό τη διοίκηση της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων στο Νόρφολκ. Βασισμένη σε προηγούμενες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, όπως η Baltic Sentry και η Eastern Sentry, η αποστολή στοχεύει στην αύξηση της άμυνας και της επιτήρησης στην Αρκτική εν μέσω αυξημένου ρωσικού και κινεζικού ενδιαφέροντος, καθώς η τήξη των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες διαδρομές.

Your Premium trial has ended

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.