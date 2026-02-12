Δημόσιο μήνυμα στην περσική γλώσσα εξέδωσαν οι IDF, καλώντας τους Ιρανούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ.

Το μήνυμα, που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό X των IDF περιλαμβάνει έναν λογαριασμό στο Telegram που ανήκει στη Μοσάντ, όπου τα άτομα μπορούν να μοιράζονται εμπιστευτικά πληροφορίες.

«Ζητάμε από τον πατριωτικό λαό του Ιράν να ακολουθεί μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας και να επικοινωνεί μαζί μας για οποιαδήποτε συνεργασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι «οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτήν την ανάρτηση είναι οι μόνοι επίσημοι και επαληθευμένοι λογαριασμοί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF καλούν τους Ιρανούς να συνεργαστούν με τη Μοσάντ, απευθυνόμενες σε επίδοξους αποστάτες ή πληροφοριοδότες.

Οι IDF διατηρούν εδώ και χρόνια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περσική γλώσσα, με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση των αφηγήσεων του ιρανικού καθεστώτος.

از مردم میهن‌پرست ایرانی درخواست می‌نماییم لطفاً تنها راه‌های تماس رسمی ما را دنبال کرده و برای هرگونه همکاری با ما در ارتباط باشید.



صفحات و لینک‌های درج‌شده در این پست (لینک در بیو)، تنها حساب‌های رسمی و معتبر می‌باشند. pic.twitter.com/LhRuO8hX7v — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 12, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.