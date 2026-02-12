Λογαριασμός
Οι IDF καλούν τους Ιρανούς, στα περσικά, να εξετάσουν το «ενδεχόμενο επικοινωνίας με τη Μοσάντ»

Το μήνυμα, που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό X των IDF στην περσική γλώσσα, περιλαμβάνει έναν λογαριασμό στο Telegram που ανήκει στη Μοσάντ  

IDF

Δημόσιο μήνυμα στην περσική γλώσσα εξέδωσαν οι IDF, καλώντας τους Ιρανούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ.

Το μήνυμα, που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό X των IDF περιλαμβάνει έναν λογαριασμό στο Telegram που ανήκει στη Μοσάντ, όπου τα άτομα μπορούν να μοιράζονται εμπιστευτικά πληροφορίες.

«Ζητάμε από τον πατριωτικό λαό του Ιράν να ακολουθεί μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας και να επικοινωνεί μαζί μας για οποιαδήποτε συνεργασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι «οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτήν την ανάρτηση είναι οι μόνοι επίσημοι και επαληθευμένοι λογαριασμοί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF καλούν τους Ιρανούς να συνεργαστούν με τη Μοσάντ, απευθυνόμενες σε επίδοξους αποστάτες ή πληροφοριοδότες.

Οι IDF διατηρούν εδώ και χρόνια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περσική γλώσσα, με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση των αφηγήσεων του ιρανικού καθεστώτος.

