Πυκνό νέφος καλύπτει σήμερα την πρωτεύουσα της Ινδίας, οδηγώντας σε προειδοποιήσεις από αξιωματούχους του αεροδρομίου και αεροπορικών εταιρειών για πιθανά προβλήματα στις πτήσεις, καθώς η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα έχει περιορίσει σε κάποιες περιοχές σχεδόν πλήρως την ορατότητα.

Το Νέο Δελχί, το οποίο αντιμετωπίζει από τις αρχές του χειμώνα προβλήματα με το νέφος και την κακή ποιότητα του αέρα, βρίσκεται σήμερα στην τρίτη θέση της επικαιροποιημένης κατάταξης της ελβετικής εταιρείας IQAir με τις πιο μολυσμένες πρωτεύουσες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ακύρωση ή εκτροπή πτήσης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, παρότι οι αρχές προειδοποίησαν σε ανάρτησή τους στο Χ ότι τα αεροσκάφη που δεν διαθέτουν εξοπλισμό για προσγείωση με χαμηλή ορατότητα πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία IndiGo και η χαμηλού κόστους Spicejet επίσης προειδοποίησαν για πιθανές καθυστερήσεις λόγω των συνθηκών.

Οι καθυστερήσεις ήταν κατά μέσο όρο οκτάλεπτες για 20 πτήσεις μέχρι τις 10:14 πμ τοπική ώρα, σύμφωνα με την εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μετέδωσαν επίσης ότι, εξαιτίας των συνθηκών, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και σε ορισμένα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στην πρωτεύουσα.

Η ποιότητα του αέρα στο Νέο Δελχί χαρακτηρίζεται σήμερα "πολύ κακή" με τον δείκτη ποιότητας του αέρα να βρίσκεται στο 351, δηλαδή πολύ πιο πάνω από τα επίπεδα 0-50 που θεωρείται "καλή", ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία ελέγχου της μόλυνσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

