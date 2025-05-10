Πάπας Λέων 14ος στους καρδινάλιους: «Ακολουθούμε τα χνάρια του Φραγκίσκου»

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' συνάντησε σήμερα το σύνολο των Καθολικών καρδιναλίων και αναφέρθηκε στο μελλοντικό του έργο.

«Ο πάπας, αρχίζοντας από τον Άγιο Πέτρο και φτάνοντας μέχρι σε εμένα, ανάξιο διάδοχό του, είναι ένας ταπεινός υπηρέτης του Θεού και των αδελφών. Μόνον αυτό. Το έδειξαν με σαφή τρόπο τα παραδείγματα πολλών προκατόχων μου, τελευταίο εκείνο του πάπα Φραγκίσκου, με την πλήρη αφοσίωση στις υπηρεσίες του και την λιτή απλότητα στην ζωή. Αφέθηκε στον Θεό κατα την αποστολή του και ήταν γεμάτος γαλήνια εμπιστοσύνη, την στιγμή της επιστροφής του στον οίκο του πατρός», τόνισε ο νέος ποντίφικας.

«Αξιοποιούμε την πολύτιμη αυτή κληρονομιά και ξαναρχίζουμε να πορευόμαστε, με την ίδια ελπίδα που προέρχεται από την πίστη», πρόσθεσε ο Λέων ο ΙΔ'.

Παράλληλα, ο νέος ποντίφικας τόνισε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αύξηση της συνοδικότητας, στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, στην γεμάτη αγάπη φροντίδα των τελευταίων και περιθωριοποιημένων και στον θαρραλέο διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο, με τις διάφορες πραγματικότητες και όψεις του. Πρόκειται για σημεία που περιέχονται σε "Ευαγγελική Παρότρυνση" του Αργεντινού αποθανόντα Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Με αναφορά στο όνομα που επέλεξε και στην παρακαταθήκη του Φραγκίσκου, ο νέος πάπας υπογράμμισε:

«Αισθανόμενος ότι πρέπει να ακολουθήσω αυτά τα χνάρια, σκέφτηκα να λάβω το όνομα Λέων ο ΙΔ'. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά κυρίως διότι ο πάπας Λέων ο ΙΓ', με την ιστορική του Εγκύκλιο Rerum Novarum, αντιμετώπισε τα κοινωνικά προβλήματα, στα πλαίσια της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης. Σήμερα η Εκκλησία προσφέρει σε όλους την πλούσια κοινωνική κατήχησή της, για να δοθούν απαντήσεις σε μια άλλη βιομηχανική επανάσταση και στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επιφέρουν νέες προκλήσεις για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της εργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

