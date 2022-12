Άντρας στην Ινδία παθαίνει ηλεκτροπληξία σε σταθμό τρένου από καλώδιο που πέφτει- Bίντεο σοκ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε σταθμό τρένου στην Ινδία. Στο βίντεο φαίνονται δύο ελεγκτές να βρίσκονται στην αποβάθρα του σταθμού Kharagpur Junction και να συνομιλούν όταν ξαφνικά ένα καλώδιο πέφτει πάνω στον έναν ελεγκτή και τον «χτυπάει» με ρεύμα.

Στη συνέχεια ο άντρας αφού στέκεται για λίγο ακίνητος, πέφτει στις ράγες. Ο άντρας με τον οποίο μιλούσε απομακρύνεται βιαστικά τρομαγμένος.

A freak accident - a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE's head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment - at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF