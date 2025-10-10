Η Ινδία αναβάθμισε την Παρασκευή τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, δίνοντας ώθηση στην διπλωματικά απομονωμένη ομάδα, ανακοινώνοντας ότι θα επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Καμπούλ, η οποία είχε κλείσει μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν θα στείλει επίσης διπλωμάτες στο Νέο Δελχί, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της.

Η Ινδία έκλεισε την πρεσβεία της στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από το εμπόλεμο Αφγανιστάν πριν από τέσσερα χρόνια, αν και ξεκίνησε μια μικρή αποστολή διπλωματών το 2022 για να διευκολύνει το εμπόριο, την ιατρική υποστήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, σημειώνει το Reuters.

Περίπου δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, το Πακιστάν και η Τουρκία, έχουν πρεσβείες που λειτουργούν στην Καμπούλ, αν και η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, τα μέλη της οποίας υπόκεινται σε κυρώσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ταξιδιών και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

