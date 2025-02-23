Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υιοθετήσει αύριο νέα ομοβροντία κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση να εισάγεται ρωσικό αλουμίνιο σε κράτη μέλη της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει και το Bloomberg, η Ευρώπη διερευνά πιο «επιθετικούς» τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το ευρωπαϊκό μπλοκ προσπαθεί να εξασφαλίσει τρόπους να χρηματοδοτήσει περαιτέρω πακέτα στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία - εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη δική τους συνεισφορά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση από μια σχεδιαζόμενη Επιτροπή Διεθνών Απαιτήσεων, η οποία θα καθορίσει τις αποζημιώσεις που οφείλονται στην Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Θα μπορούσαν, επίσης, να κατασχεθούν εάν η Μόσχα αρνηθεί να καταβάλει τις αποζημιώσεις.

Η αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων θα αντισταθμιζόταν από τις υποχρεώσεις της Ρωσίας να καταβάλει τις αποζημιώσεις σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Λάμι: Καιρός να σφίξει ο κλοιός γύρω από τη Ρωσία του Πούτιν

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα αποκαλύψει και αυτή αύριο Δευτέρα «μεγάλο πακέτο κυρώσεων» σε βάρος της Ρωσίας, την ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Είναι η στιγμή να «σφίξει ο κλοιός γύρω από τη Ρωσία του Πούτιν», σχολίασε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

«Αύριο, σχεδιάζω να ανακοινώσω το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας από τις ημέρες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου, για να υπονομευτεί η πολεμική μηχανή της και να μειωθούν τα έσοδα που τροφοδοτούν την καταστροφή της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Το Λονδίνο έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος 1.900 και πλέον φυσικών και νομικών προσώπων αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Αυτή είναι κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ουκρανίας, της Μεγάλης Βρετανίας και όλης της Ευρώπης», έκρινε ο κ. Λάμι, η χώρα του οποίου συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου.

«Γι’ αυτό είναι καιρός η Ευρώπη να διπλασιάσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Θύμισε πως το ΗΒ παραμένει δεσμευμένο να παρέχει στρατιωτική βοήθεια 3 δισεκατομμυρίων λιρών (3,6 δισεκ. ευρώ) κάθε χρόνο στο Κίεβο και είναι έτοιμο να αναπτύξει βρετανούς στρατιώτες «στο πλαίσιο ειρηνευτικής δύναμης αν είναι απαραίτητο» σε περίπτωση που κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη λέγοντας με σαφήνεια πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα όσον αφορά την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», συνέχισε ο Ντέιβιντ Λάμι.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη για συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πολλαπλασιάσει τις βαριές εκφράσεις για τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον ηγέτη των Εργατικών και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν —αναμένεται στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα— πως δεν «έκαναν τίποτα» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Οι Ευρωπαίοι, που δοκίμασαν πολύ δυσάρεστη έκπληξη όταν άρχισε ο ξαφνικός διάλογος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, φοβούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποπειραθεί να τερματίσει τον πόλεμο με όρους ευνοϊκούς για τη Ρωσία και χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Βρετανία έχει ανακοινώσει πολλά πακέτα κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας σε συνεργασία με εταίρους της, ιδίως τους Ευρωπαίους. Οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνουν κυρίως πάγωμα πόρων και ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Τα μέτρα αυτά βάζουν στο στόχαστρο τον χρηματοοικονομικό, τον αεροπορικό, τον στρατιωτικό και τον ενεργειακό τομέα, καθώς και πρόσωπα που το Λονδίνο θεωρεί πως πρόσκεινται στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ή εμπλέκονται στον πόλεμο με κάποιον τρόπο, ακόμη και σε τρίτες χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.