Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον κατοικίας στο προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγάζι στο κέντρο της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

Επίσης, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό ότι περικύκλωσε και βομβάρδισε το ινδονησιακό νοσοκομείο στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, τραυματίζοντας περισσότερους από 40 ανθρώπους.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως τα πλήγματα είχαν στόχο τους επάνω ορόφους του νοσοκομείου και πως «περισσότεροι από 40 ασθενείς» τραυματίσθηκαν, καθώς και ιατρικό προσωπικό.

Εχθές 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέο βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται για πάνω από έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στις 6 Οκτωβρίου νέα επίθεση εναντίον της πόλης Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται δίπλα στο ινδονησιακό νοσοκομείο, αναφέροντας πως στοχοθετεί μαχητές της Χαμάς που ανασυντάσσονται.

Καθημερινά, 40 παιδιά πεθαίνουν στη Γάζα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Γάζα είναι πλέον «κόλαση επί της γης» για τα παιδιά. Σχεδόν 40 ανήλικοι πεθαίνουν καθημερινά εδώ και έναν χρόνο στον θύλακα, σύμφωνα με τη Unicef.

Έναν και πλέον χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «τα παιδιά εξακολουθούν να υφίστανται καθημερινά απερίγραπτα βάσανα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, Τζέιμς Έλντερ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη. «Η Γάζα είναι η πραγματική ενσάρκωση της κόλασης επί της γης για το ένα εκατομμύριο παιδιά της. Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέσα, όσο εμείς παρακολουθούμε τις φρικτές επιπτώσεις των αεροπορικών πληγμάτων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων», σημείωσε.

«Εάν αυτό το επίπεδο φρίκης δεν ξυπνά την ανθρωπιά μας και δεν μας ωθεί να δράσουμε, τότε τι θα την ξυπνήσει;» διερωτήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

