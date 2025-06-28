Ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς και κεντρικό στέλεχος που οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εξουδετερώθηκε χθες το βράδυ σε αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Sabra της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Πρόκειται για τον Hakham Muhammad Issa Al-Issa, που μέχρι πρόσφατα ήταν αρχηγός προσωπικού στο τμήμα μάχης και διοικητικής υποστήριξης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Σύμφωνα με τις IDF, ο αλ-Ίσα «ήταν από τους τελευταίους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που παρέμειναν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την 7η Οκτωβρίου».

🔴 ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΕ: Ο Hakham Muhammad Issa Al-Issa—έναν από τους ιδρυτές του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.



Ο Issa ηγήθηκε της συγκέντρωσης, της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού των δυνάμεων της Χαμάς της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ως επικεφαλής της Υποστήριξης Μάχης, προώθησε… pic.twitter.com/dEo0hsbTkE — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) June 28, 2025

Στο παρελθόν είχε αναλάβει να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς στη Γάζα, ίδρυσε τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του στρατιωτικού της βραχίονα, ηγήθηκε της εκπαίδευσης των μαχητών και συμμετείχε στο Γενικό Στρατιωτικό Συμβούλιο.

Οι IDF επισημαίνουν ότι ο αλ-Ίσα «πήρε ενεργό μέρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου».

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύρραξης, και μέχρι πρόσφατα, ήταν υπεύθυνος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μάχης, σχεδιάζοντας επιθέσεις από αέρα και θάλασσα εναντίον ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων, καθώς και για την αποκατάσταση των δυνάμεων της Χαμάς μετά τις ζημιές που υπέστησαν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.