Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Βετεράνος της Χαμάς που συνέβαλε στην οργάνωση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου σκοτώθηκε στη Γάζα

Πρόκειται για τον Hakham Al-Issa, που μέχρι πρόσφατα ήταν αρχηγός προσωπικού στο τμήμα μάχης και διοικητικής υποστήριξης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Χαμάς

Ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς και κεντρικό στέλεχος που οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εξουδετερώθηκε χθες το βράδυ σε αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Sabra της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Πρόκειται για τον Hakham Muhammad Issa Al-Issa, που μέχρι πρόσφατα ήταν αρχηγός προσωπικού στο τμήμα μάχης και διοικητικής υποστήριξης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Σύμφωνα με τις IDF, ο αλ-Ίσα «ήταν από τους τελευταίους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που παρέμειναν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την 7η Οκτωβρίου».

Στο παρελθόν είχε αναλάβει να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς στη Γάζα, ίδρυσε τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του στρατιωτικού της βραχίονα, ηγήθηκε της εκπαίδευσης των μαχητών και συμμετείχε στο Γενικό Στρατιωτικό Συμβούλιο.

Οι IDF επισημαίνουν ότι ο αλ-Ίσα «πήρε ενεργό μέρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου».

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύρραξης, και μέχρι πρόσφατα, ήταν υπεύθυνος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μάχης, σχεδιάζοντας επιθέσεις από αέρα και θάλασσα εναντίον ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων, καθώς και για την αποκατάσταση των δυνάμεων της Χαμάς μετά τις ζημιές που υπέστησαν.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Κρίση στη Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark