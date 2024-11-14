Ματ Γκετς: Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει ο νέος υπ. Δικαιοσύνης του Τραμπ

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι σκοπεύει να διορίσει τον αμφιλεγόμενο βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Ματ Γκετς στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης (γενικό εισαγγελέα), επιλέγοντας και πάλι έναν ένθερμο υποστηρικτή του με κοινό... παρελθόν στη δικαιοσύνη.

«Ο Ματ θα βάλει τέλος στην Εργαλειοποίηση της Κυβέρνησης, θα προστατεύσει τα Σύνορά μας, θα εξαρθρώσει τις Εγκληματικές Οργανώσεις και θα αποκαταστήσει τη σοβαρά κλονισμένη Πίστη και Εμπιστοσύνη των Αμερικανών στο υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε ο Τραμπ στην ανακοίνωσή του με την οποία γνωστοποίησε την επιλογή του.

Η επιλογή του 42χρονου Γκετς, ο οποίος δεν έχει εργαστεί ποτέ στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή ως εισαγγελέας σε καμία βαθμίδα της κυβέρνησης, είναι ο πιο πρόσφατος από τους διορισμούς προσώπων με μικρή πείρα σε θέσεις- κλειδιά που έχει ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο Τραμπ, ο οποίος μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά ποινικών διώξεων, επικρίνει εδώ και χρόνια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει υποσχεθεί να το αναδιαρθρώσει ριζικά μόλις ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος, στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Γκετς, που εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2016, άφησε να εννοηθεί χθες ότι μπορεί να καταργήσει το FBI.

«Φάκελο» στην αστυνομία και μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης

Ο Γκετς βρέθηκε - και βρίσκεται ακόμα - στο στόχαστρο του υπουργείου του οποίου πρόκειται τώρα να ηγηθεί ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποπομπή του πρώην προέδρου της βουλής των Αντιπροσώπων, του Κέβιν ΜακΚάρθι, το 2023, μετά την οποία το σώμα βυθίστηκε σε χάος επί εβδομάδες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούσε τον Γκετς επί σχεδόν τρία χρόνια με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπου, που αφορούσε ένα 17χρονο κορίτσι. Το γραφείο του είχε ανακοινώσει το 2023 ότι ενημερώθηκε από τους εισαγγελείς ότι δεν θα του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Ωστόσο η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζει την έρευνά της εις βάρος του Γκετς με αφορμή κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και ενδεχόμενες απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας.

Ο ίδιος ο Γκετς αρνείται τις κατηγορίες.

Και ο ίδιος ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις τις οποίες ερευνά το υπουργείο Δικαιοσύνης, η μία εκ των οποίων αφορά τις απόπειρές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και η άλλη την παράνομη κατοχή εγγράφων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος αρνείται τις κατηγορίες και έχει καταγγείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι στρέφεται εναντίον του με στόχο να βλάψει την πολιτική του καριέρα.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο Γκετς θα εκμεταλλευθεί τη θέση του για να πολιτικοποιήσει τη δράση του υπουργείου, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο.

«Ανησυχώ ότι όποιος αναλάβει τη θέση το υπουργού Δικαιοσύνης με στόχο να πολιτικοποιήσει το έργο του υπουργείου όχι μόνο κινδυνεύει να υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αλλά και σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν για να προστατεύουν τη νομιμότητα του έργου του υπουργείου», σχολίασε ο Τζόναθαν Σμιθ πρώην στέλεχος του υπουργείου που αποχώρησε νωρίτερα φέτος

Η επιλογή του Γκετς στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις και από κάποιους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό του.

«Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για σοβαρή πρόταση για υπουργός Δικαιοσύνης», δήλωσε η γερουσιάστρια Λίζα Μουρκόφσκι.

