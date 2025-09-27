Ίλον Μασκ και πρίγκιπας Άντριου σε νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και ο πρίγκιπας Άντριου κατονομάζονται σε νέα έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου και σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα που παραδόθηκαν σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων δείχνουν, σύμφωνα με το BBC, ότι ο Μασκ είχε προσκληθεί στο νησί του Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2014.

Επιπλέον, πρόγραμμα πτήσης από το Νιου Τζέρσεϊ προς τη Φλόριντα τον Μάιο του 2000 αναφέρει τον πρίγκιπα Άντριου μεταξύ των επιβατών.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία. Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί να πάει.

Τα έγγραφα προέρχονται από την τρίτη ομάδα εγγράφων που παραδόθηκαν από το αρχείο του Έπσταϊν. Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρουν ότι περιλαμβάνουν τηλεφωνικά μηνύματα, αντίγραφα από ημερολόγια και από λίστες επιβατών αεροσκαφών, αντίγραφα οικονομικών βιβλίων και το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν.

Εκτός από τον Μασκ και τον πρίγκιπα Άντριου, τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιέχουν επίσης τα ονόματα άλλων γνωστών προσώπων, όπως ο επιχειρηματίας του διαδικτύου Πίτερ Τιλ (Peter Thiel) και ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Μία καταχώρηση με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2014 αναφέρει: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί, 6 Δεκ. (θα γίνει τελικά;)»

Πρόγραμμα πτήσης αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Άντριου ήταν σε πτήση με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία με τον Έπσταϊν με σκοπό την εμπορία κοριτσιών για σεξ.

Σε λογοκριμένο οικονομικό αρχείο υπάρχουν δύο εγγραφές για πληρωμές «μασάζ» για κάποιον με το όνομα «Άντριου», τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2000. Αν και βασιλικά αρχεία, φωτογραφίες και δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ κοντά στις ημερομηνίες αυτές, δεν είναι ξεκάθαρο αν το όνομα «Άντριου» στο οικονομικό αρχείο αναφέρεται πράγματι στον πρίγκιπα.

Στα έγγραφα υπάρχει αναφορά σε προγραμματισμένο γεύμα με τον Πίτερ Τιλ τον Νοέμβριο του 2017 και άλλη που αναφέρεται σε προγραμματισμένο πρωινό με τον Στιβ Μπάνον στις 17 Φεβρουαρίου 2019.

Στα αρχεία υπάρχει και αναφορά σε πιθανό πρωινό γεύμα με τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, τον Δεκέμβριο του 2014. Ο Γκέιτς είχε δηλώσει στο BBC το 2022 ότι η γνωριμία του με τον Έπσταϊν ήταν «λάθος».

Όπως σημειώνει το BBC, δεν υποστηρίζεται ότι τα άτομα που αναφέρονται στα έγγραφα γνώριζαν τις εγκληματικές δραστηριότητες για τις οποίες αργότερα κατηγορήθηκε ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες trafficking.

Το 2008, είχε καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές μετά την καταγγελία γονέων 14χρονης στη Φλόριντα ότι ο Έπσταϊν είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη τους στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς. Συνελήφθη ξανά τον Ιούλιο του 2019 για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η Σάρα Γκερέρο, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, κάλεσε τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν. «Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε κάθε Αμερικανό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε φίλους μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Κάθε νέο έγγραφο που δημοσιοποιείται προσφέρει νέες πληροφορίες στην προσπάθεια για δικαιοσύνη προς τα θύματα», είπε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Επιτροπή κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι «βάζουν την πολιτική πάνω από τα θύματα» και δήλωσαν ότι σύντομα θα δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες σύνολο των εγγράφων.

