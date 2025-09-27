Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητεί από το Ανώτατο Δικαστήριο να εγκρίνει τροπολογία, η οποία καταργεί την απόκτηση ιθαγένειας σε παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς παράτυπους μετανάστες ή από επισκέπτες με βραχυπρόθεσμες βίζες.

Σε αίτηση που υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή, ο Γενικός Εισαγγελέας John Sauer ζήτησε από τους δικαστές να ακούσουν τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος ιθαγένειας, στις αρχές του επόμενου έτους, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε απόφαση μέχρι τον Ιούνιο.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο συναινέσει σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το αίτημα του Τραμπ θα ενταχθεί ουσιαστικά την εκστρατεία του, μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τον ίδιο, ώστε να συνεχίσει να υλοποιεί την ατζέντα του.

Μια απόφαση υπέρ του προέδρου θα αποτελούσε μια σημαντική νίκη για την ατζέντα του για τη μετανάστευση, ενώ μια ήττα θα του επέτρεπε να κατηγορήσει τους δικαστές ότι μπλοκάρουν μια από τις βασικές του προτεραιότητες.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα κατά του δικαιώματος ιθαγένειας για παιδιά που γεννιούνται από παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ, την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής του στην εξουσία τον Ιανουάριο, εντολή που όμως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, μετά την αμφισβήτησή της από τέσσερις ομοσπονδιακούς δικαστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια τροπολογία θα παραβίαζε την 14η Τροπολογία και θα εξέθετε το μακροχρόνιο προηγούμενο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Η Ρήτρα Ιθαγένειας της Δέκατης Τέταρτης Τροπολογίας υιοθετήθηκε για να χορηγήσει υπηκοότητα σε απελευθερωμένους σκλάβους και τα παιδιά τους, όχι στα παιδιά παράνομων μεταναστών και στα παιδιά τουριστών που γεννήθηκαν σε προσωρινές επισκέψεις στις ΗΠΑ», έγραψε ο Sauer.

Ωστόσο, όλοι οι δικαστές των περιφερειακών δικαστηρίων που εξέτασαν το ζήτημα τους τελευταίους μήνες απέρριψαν αυτή τη θέση, συχνά με σκληρούς όρους. Επεσήμαναν την ευρεία νομική συναίνεση ότι σχεδόν όλοι όσοι γεννιούνται στις ΗΠΑ αποκτούν την ιθαγένεια αυτόματα κατά τη γέννησή τους.

Τα περισσότερα εφετεία των ΗΠΑ που εξετάσουν το ζήτημα δεν έχουν ακόμη αποφανθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο συνήθως αναμένει πολλαπλές αποφάσεις και συχνά εξετάζει ένα ζήτημα μόνο όταν οι αποφάσεις του εφετείου συγκρούονται.

Μία από τις αγωγές που η κυβέρνηση ζητά από τους δικαστές να εκδικάσουν, κατατέθηκε στο Σιάτλ από τις πολιτείες Ουάσινγκτον, Αριζόνα, Ιλινόις και Όρεγκον. Η άλλη κατατέθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών εκ μέρους αρκετών μεταναστών γονέων.

Η αίτηση του Sauer παροτρύνει το δικαστήριο να ασχοληθεί με το ζήτημα «αυτήν την περίοδο», σημειώνει το Politico.

Οι δικαστές πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα, σε μια μεγάλης διάρκειας συνεδρίαση, όπου θα εξεταστούν αιτήσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Ωστόσο, το αίτημα της κυβέρνησης προς το δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβίωσης της πολιτικής περί δικαιωμάτων ιθαγένειας δεν θα βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα των δικαστών για πάνω από ένα μήνα, επειδή όσοι αμφισβητούν μια πολιτική ενέργεια έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.