Οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν στη Βιρτζίνια για μια συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα, την οποία ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως μια συνάντηση επικεντρωμένη στο «ηθικό του πολεμιστή».

Ο Χέγκσεθ κάλεσε τους Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους από όλο τον κόσμο σε μια συνάντηση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια την Τρίτη, σε μια ασυνήθιστη συγκέντρωση όλης της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Ενώ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ανάγκη διατήρησης καλού «ηθικού» του πολεμιστή», άλλοι δήλωσαν ότι η εκδήλωση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, θα μπορούσε να αγγίξει και άλλους τομείς.

Ένας τρίτος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεδομένου του αριθμού των ανώτερων αξιωματούχων που θα βρίσκονται σε μια τοποθεσία, είναι πιθανό να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα, όπως η νέα στρατηγική εθνικής άμυνας της κυβέρνησης και η αναμενόμενη συρρίκνωση των υψηλόβαθμων βαθμίδων στον στρατό, ακόμη και αν δεν ήταν επίσημα στην ημερήσια διάταξη.

«Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια έκπληξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης», είπε ο αξιωματούχος

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Μερικοί από τους ανώτερους αξιωματούχους, στους οποίους παρέχονται αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη για επίσημα ταξίδια, αναμένεται να πετάξουν στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και μακρινών τοποθεσιών, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και όλη η Μέση Ανατολή -- τα οποία διοικούνται από στρατηγούς και ναυάρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Σε σχεδόν κάθε δημόσια ομιλία του, ο Χέγκσεθ μιλάει για το «ηθικό του πολεμιστή» και την ανάγκη ο αμερικανικός στρατός να διατηρεί τη νοοτροπία πολεμιστή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επιστρέφοντας σε έναν τίτλο που κατείχε μέχρι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, κινήθηκε με εκπληκτική ταχύτητα για να αναδιαμορφώσει το υπουργείο, απολύοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους, καθώς επιδιώκει να εφαρμόσει την ατζέντα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Η μυστική συνάντηση θα χρησιμεύσει ως ένα είδος ενθαρρυντικής συγκέντρωσης όπου ο Χέγκσεθ θα επικεντρωθεί στη συμπεριφορά και τις προσδοκίες από τη στρατιωτική ηγεσία, σύμφωνα με τρεις στρατιωτικούς αξιωματούχους και έναν βοηθό του Κογκρέσου που γνωρίζουνε τον σχεδιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.