Ο Ίλον Μασκ προτείνει... ρεπουμπλικανούς για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Πολιτική... παρέμβαση υπέρ των Ρεπουμπλικάνων πραγματοποίησε ο Ίλον Μασκ, εκφράζοντας τη θέση ότι πρέπει να κερδίσουν για να υπάρχει αντίλογος στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι διαθέτουν ήδη την προεδρία.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter - και πολλών ακόμα εταιρειών-, εμφανίζεται ως υπέρμαχος της ελεύθερης βούλησης και καλεί τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να δώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να μην υπάρχει μονόλογος και περνούν όλες οι θέσεις της μίας μόνο πλευράς.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!