Γερμανία: Μια γυναικοκτονία σχεδόν κάθε μέρα

Η αυξανόμενη βία κατά των γυναικών συζητήθηκε στην σύνοδο των υπ. Εσωτερικών των κρατιδίων που καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα. Στη Γερμανία η «γυναικοτονία» δεν αποτελεί νομικό όρο.

Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα ή ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται εξαιτίας του φύλου της. Οι δράστες: στο μεγαλύτερο ποσοστό νυν ή πρώην σύντροφοι. Κατά κανόνα άνδρες. Τα κίνητρα: ζήλια ή εχθρική στάση απέναντι στις γυναίκες.

Η κατάσταση έχει σημάνει «κόκκινο» και στη Γερμανία, όπως προέκυψε από τη σύνοδο των υπ. Εσωτερικών των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων που έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο Μπρεμερχάφεν. Το πρόβλημα θεωρείται κρίσιμο και γι αυτό τα κρατίδια πιέζουν τώρα για τη λήψη άμεσων μέτρων κατά της βίας σε βάρος γυναικών.

Στη Γερμανία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος ο όρος «γυναικοκτονία» (Femizid), παρόλα αυτά πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν καλύτερη προστασία για τις γυναίκες απέναντι στην έμφυλη βία αλλά και αυστηρότερες ποινές για τους δράστες.

Σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γερμανία εξετάζεται το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» σε δράστες καθώς και η δυνατότητα το θύμα να φορά ένα «έξυπνο ρολόι» που θα μπορεί να ελέγχει κατά πόσο ο δράστης κακοποίησης ή άλλων εγκλημάτων που σχετίζονται με το φύλο, συνήθως νυν ή πρώην σύντροφος, βρίσκεται σε κοντινό σημείο και απειλεί εκ νέου την ασφάλεια του θύματος.

Πρόκειται για ένα σύστημα «GPS», μέσω του οποίου η γερμανική αστυνομία θα μπορεί να λαμβάνει την ίδια στιγμή προειδοποίηση από το θύμα. Ένα αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία και η Γερμανία τώρα θέλει να το μιμηθεί.

Η ενδοοικογενειακή βία «καθημερινό φαινόμενο»

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία «η βία κατά γυναικών στη Γερμανία δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά δυστυχώς σχεδόν καθημερινό». Όπως αναφέρει η γερμανική Στατιστική Υπηρεσία στην έκθεσή της που αφορά την περίοδο 2017 με 2023, η τάση είναι αυξητική.

Η ενδοοικογενειακή βία «εμφανίζεται στην ιδιωτική σφαίρα και συχνά θεωρείται τραυματική. Εάν η βία εξασκείται από σύντροφο εμπίπτει στην κατηγορία της βίας από σύντροφο. Αν εξασκείται από άλλο μέλος της οικογένειας, θεωρείται βία εντός της οικογένειας. Και άνδρες μπορεί να υπάρξουν θύματα, όμως όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των γυναικών-θυμάτων είναι αναμφίβολα υψηλότερος. Το 2023 το 71% των θυμάτων βίας μεταξύ συντρόφων και το 79% των θυμάτων βίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος ήταν γυναίκες.

Η βία εναντίον γυναικών αφορά κατά σειρά συχνότητας κυρίως σωματικές αλλά και ψυχολογικές επιθέσεις, απειλές, παρενόχληση και άσκηση πίεσης. Σε όλα τα παραπάνω είδη εγκλημάτων θύματα είναι κυρίως γυναίκες. Ειδικότερα στα αδικήματα σεξουαλικής φύσης, θύματα σχεδόν κατά 100% είναι γυναίκες. Στη Γερμανία από το 1997 αδίκημα εντός γάμου θεωρείται και ο βιασμός από σύζυγο.

