Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες ιρανικά drones και βορειοκορεατικούς πυραύλους

Η Μόσχα εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες εναέριες επιθέσεις της στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με εκατοντάδες drones και πυραύλους, τόνισε το πρωί στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών. Νεότερες αναφορές μιλούν για τουλάχιστον δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 315 drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

«Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και Σαχίντ (ιρανικά drones) είναι πιο δυνατές από τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων στον κόσμο να αναγκάσουν τη Ρωσία σε ειρήνη. Κάθε βράδυ, αντί για εκεχειρία, υπήρξαν μαζικές επιθέσεις με «σαχίντ», και πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς. Σήμερα ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στο Κίεβο. Οι στόχοι ήταν επίσης οι περιοχές της Οδησσού, του Ντνίπρο και του Τσερνιχόφ» τονίζει ο Ζελένσκι.

«Συνολικά, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν 315 drones στην επίθεση, 250 εκ των οποίων ήταν «σαχίντ», και 7 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων 2 εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί βορειοκορεατικής παραγωγής. Συνηθισμένα σπίτια και αστικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, και ακόμη και ένα μαιευτήριο στην Οδησσό έγινε ρωσικός στόχος. 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς».

«Είναι σημαντικό η απάντηση σε αυτό και σε άλλα παρόμοια ρωσικά πλήγματα να μην είναι η σιωπή του κόσμου, αλλά συγκεκριμένες ενέργειες. Ενέργειες από την Αμερική, η οποία έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία σε ειρήνη. Οι ενέργειες της Ευρώπης, η οποία δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να είναι ισχυρή. Οι ενέργειες άλλων στον κόσμο που έχουν ζητήσει διπλωματία και τερματισμό του πολέμου και οι οποίοι έχουν αγνοηθεί από τη Ρωσία. Απαιτείται ισχυρή πίεση για την ειρήνη» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

