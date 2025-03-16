Εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Πληροφορηθείς την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννη, η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε προς αυτόν, το μεσημέρι της Κυριακής, θερμό συγχαρητήριο μήνυμα, ευχόμενος μακρά και λαμπρά Πρωθιεραρχική διακονία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος επικοινώνησε με τον Μακαριώτατο τηλεφωνικώς και οι δύο Προκαθήμενοι είχαν εγκάρδια αδελφική συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

