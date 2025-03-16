Λογαριασμός
Εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε προς τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας θερμό συγχαρητήριο μήνυμα, ευχόμενος μακρά και λαμπρά Πρωθιεραρχική διακονία

Εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Πληροφορηθείς την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννη, η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε προς αυτόν, το μεσημέρι της Κυριακής, θερμό συγχαρητήριο μήνυμα, ευχόμενος μακρά και λαμπρά Πρωθιεραρχική διακονία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος επικοινώνησε με τον Μακαριώτατο τηλεφωνικώς και οι δύο Προκαθήμενοι είχαν εγκάρδια αδελφική συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

