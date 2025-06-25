Μεξικό: Η Σέινμπαουμ απειλεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Ίλον Μασκ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απείλησε σήμερα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την πτώση συντριμμιών και τη μόλυνση που προκάλεσαν οι εκτοξεύσεις στις ΗΠΑ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, πυραύλων SpaceX του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Η μεξικανική κυβέρνηση εξετάζει ποιοι νόμοι του διεθνούς δικαίου παραβιάστηκαν, προκειμένου να προχωρήσει στις «αναγκαίες προσφυγές», διότι «υπάρχει πραγματικά ρύπανση», δήλωσε η Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκειας της διαδικασίας πυροδότησης, στις εγκαταστάσεις του διαστημικού προγράμματος του Ίλον Μασκ στο Τέξας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Ένα βίντεο με την έκρηξη δείχνει τον πύραυλο, που έχει ύψος σαν ένα κτίριο περίπου 40 ορόφων και τη μεγαλύτερη ισχύ που έχει ποτέ επιτευχθεί, να αναφλέγεται και να μετατρέπεται σε μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα.

Οι μεξικανικές αρχές αξιολογούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εκτοξεύσεων πυραύλων για την πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοανατολικά), που γειτνιάζει με το Τέξας, ανέφερε η Μεξικανή πρόεδρος.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση το 2023 σε βάρος των αμερικανικών αρχών, κατηγορώντας τις ότι δεν εκτίμησαν σωστά τον αντίκτυπο αυτών των εκτοξεύσεων, την ώρα που η διαστημική βάση της SpaceX στο Τέξας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σε προστατευμένες φυσικές περιοχές.

Παρά τις επικρίσεις, η αμερικανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η FAA έδωσε, στις αρχές Μαΐου, το πράσινο φως της για την αύξηση της συχνότητας εκτοξεύσεων της Starship, από 5 σε 25 πτήσεις ετησίως.

Μια προσφυγή στη δικαιοσύνη θα συνιστούσε μια νέα δικαστική μάχη μεταξύ του Μεξικού και μιας μεγάλης αμερικανικής επιχείρησης.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση Σέινμπαουμ ανακοίνωσε προσφυγές σε βάρος της Google, επειδή άλλαξε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής για τους χρήστες της εφαρμογής Google Maps στις ΗΠΑ, υιοθετώντας μια απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

