Γαλλία: Έκαψε τον κατάκοιτο παππού της γιατί «της ζητούσε να πεθάνει»

Μία γυναίκα, στη Γαλλία, που σκότωσε τον κατάκοιτο 95χρονο παππού της βάζοντας φωτιά στο κρεβάτι του και ισχυρίστηκε ότι το έκανε από «αγάπη» για να τον λυτρώσει από τα βάσανά του, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση πέντε ετών, τα τέσσερα εκ των οποίων με αναστολή.

Ο πρόεδρος του Εφετείου της Εν, ο Ραφαέλ Βενσάν, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η 33χρονη Εμιλί Ζ. θα εκτίσει την ποινή της σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί στην εγγονή ποινή κάθειρξης 15 ετών, μολονότι πρωτόδικα είχε καταδικαστεί επίσης σε πενταετή φυλάκιση, με αναστολή. «Όταν αγαπάμε, δεν πυρπολούμε», είπε ο εισαγγελέας Ερίρ Μαζόντ, χαρακτηρίζοντας «ακατανόητη» την πρώτη ποινή.

Η Εμιλί Ζ. κινδύνευε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτή την έκθεση ενός ψυχιάτρου που έκρινε ότι η κατηγορουμένη ήταν σε κατάσταση διάσχισης όταν διέπραξε το έγκλημα.

Ακούγοντας την ποινή της, η 33χρονη μητέρα δύο παιδιών ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά του δικηγόρου της.

Τον Αύγουστο του 2020 ο παππούς της βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, στο σπίτι μιας από τις κόρες του που τον φιλοξενούσε. Ο άνδρας είχε υποστεί ασφυξία και έφερε εν μέρει εγκαύματα. Η εγγονή του συνελήφθη δύο μήνες αργότερα και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά το κρεβάτι του παππού, με τον οποίο διατηρούσε πολύ στενή σχέση, επειδή εκείνος «της ζητούσε να πεθάνει».

Η Εμιλί Ζ. το έκανε «από αγάπη για τον παππού της» ο οποίος «έκλαιγε όλη τη νύχτα» και «ήταν ετοιμοθάνατος», ισχυρίστηκε ο δικηγόρος της, Τιμπό Κλος. Η εγγονή, την οποία στήριξε η οικογένειά της μετά τα γεγονότα, διαβεβαίωσε ότι δεν ήθελε να κάψει τον ηλικιωμένο, μόνο να του προκαλέσει ασφυξία με τον καπνό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

