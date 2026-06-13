Ο Μητροπολίτης Κυθήρων δωρίζει την αύξηση του σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα ποσοστά σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 95%, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις αποδοχές μητροπολιτών και άλλων ανώτατων εκκλησιαστικών αξιωματούχων, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το ύψος των αυξήσεων και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και δήλωσε πώς δεν πρόκειται να αξιοποιήσει για προσωπικό όφελος τη μισθολογική αύξηση που θα λάβει. Όπως δήλωσε, τα επιπλέον χρήματα θα διατεθούν για την ενίσχυση της στέγασης γιατρών και εκπαιδευτικών, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, κατευθύνοντας προς αυτούς το σύνολο της αύξησης των αποδοχών του.

Δείτε όλα όσα είπε στην εκπομπή «Weekend Live»

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