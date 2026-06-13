Αμερικανός αξιωματούχος: Εκτιμούμε πως υπάρχει «ισχυρή» συμφωνία με το Ιράν

Αμερικανός ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «ισχυρή», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ακόμη, δήλωσε ότι εφόσον ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, με πιθανή συμμετοχή και άλλων χωρών της G7.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιχειρήσει στη Σύνοδο της G7 να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ζητήματα επενδυτικών συνεργασιών, κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων και μετανάστευσης, ενώ αναμένεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με πιθανές κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου. Στόχος, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία «το συντομότερο δυνατό».

Ο Τραμπ θα παραστεί επίσης σε δείπνο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες την Τετάρτη και έχει προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις με ηγέτες της Γαλλίας, της Αιγύπτου και της Ινδίας.

Στο περιθώριο της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί και με ηγέτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συμμετάσχει στις συγκεκριμένες επαφές.

Πηγή: skai.gr

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