«Δε θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, επιβάλλοντας τους ποινές από πρόσκαιρες καθείρξεις έως ισόβια δεσμά.

Σε δηλώσεις του έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο Εφετείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.