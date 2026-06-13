Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκός στο Game 5 των τελικών μπάσκετ, όπου σήμερα θα κριθεί ο πρωταθλητής. Οι δύο αιώνιοι έχουν πανηγυρίσει από δύο εντός έδρας νίκες στην άκρως αμφίρροπη σειρά των φετινών τελικών και έτσι ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο αποψινό ντέρμπι, στο σπίτι των «ερυθρόλευκων».

Το αποψινό είναι το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αφού θα ακολουθήσει η ολική ανακαίνισή του.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Φουρνιέ

Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου

Ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ξανά οι Χολ και Νιλικίνα.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Όσμαν συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα, αντικαθιστώντας τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Εκτός επίσης οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, μαζί με τον Φαρίντ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στους τελικούς.

Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ Live την εξέλιξη της αναμέτρησης

Πηγή: skai.gr

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