Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκός στο Game 5 των τελικών μπάσκετ, όπου σήμερα θα κριθεί ο πρωταθλητής. Οι δύο αιώνιοι έχουν πανηγυρίσει από δύο εντός έδρας νίκες στην άκρως αμφίρροπη σειρά των φετινών τελικών και έτσι ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο αποψινό ντέρμπι, στο σπίτι των «ερυθρόλευκων».
Το αποψινό είναι το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αφού θα ακολουθήσει η ολική ανακαίνισή του.
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Φουρνιέ
Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου
Ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ξανά οι Χολ και Νιλικίνα.
Για τον Παναθηναϊκό, ο Όσμαν συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα, αντικαθιστώντας τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Εκτός επίσης οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, μαζί με τον Φαρίντ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στους τελικούς.
Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα.
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