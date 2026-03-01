IDF: Ποιοι ηγέτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση στο Ιράν - Δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία με τους Ιρανούς ηγέτες που «εξουδετερώθηκαν» στις επιχειρήσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές στη χώρα, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Στην κορυφή βρίσκεται η ο Αλί Χαμενεΐ και στη δεύτερη σειρά βρίσκονται ο αρχηγός του ιρανικού στρατού και υπουργός Άμυνας, ο πρώην αρχηγός του στρατού, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και ακολουθούν οι διοικητές των βασικών μονάδων του στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι IDF αναφέρονται σε «εξάλειψη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» και ανακοίνωσαν ότι «όλοι οι ηγέτες των τρομοκρατικών οργανώσεων έχουν εξοντωθεί».

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF:

Η ανακοίνωση των IDF συντάσσει τους ηγέτες του Ιράν στο ίδιο γκρουπ με τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Πιο αναλυτικά αναφέρει:

«Το Σάββατο, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες του IDF, έπληξε και εξουδετέρωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην περιοχή της Τεχεράνης.

Η εξάλειψη του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί την κορύφωση μιας συνεχούς προσπάθειας για την εξάλειψη της ανώτερης ηγεσίας του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Αναγέννησης», συμπεριλαμβανομένων:

του Χασάν Νασράλα, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μαζί με την πλειοψηφία της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ, τον Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, Διοικητή της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς, καθώς και την πλειοψηφία της ηγεσίας της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς, τον Μουχάμαντ αλ-Γκαμάρι, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι, μιας σειράς ανώτερων διοικητών στην ιρανική αμυντική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γκολάμ Αλί Ρασίντ, διοικητή του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια, του Μοχάμεντ Μπαγκέρι, Αρχηγού του Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και του Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητή του Φρουρού της Επανάστασης, και άλλων αξιωματούχων.

Με αυτό το τελευταίο χτύπημα, ο Ισραηλινός Στρατός εξάλειψε την ανώτερη ηγεσία του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας σε πολλές περιοχές. Για δεκαετίες, αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν επιχειρήσει για να καταστρέψουν το Κράτος του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, προώθησαν τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του.

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας εξουδετερώθηκαν με ακριβείς επιθέσεις και βάσει ακριβών πληροφοριών του IDF, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης «Rising Lion» και της επιχείρησης «Northern Arrows».

Η εξάλειψή τους υποβαθμίζει σημαντικά τον ιρανικό άξονα τρομοκρατίας και έχει καταστήσει τη Μέση Ανατολή ασφαλέστερο μέρος για το Κράτος του Ισραήλ και ολόκληρο τον κόσμο.

Ο IDF θα συνεχίσει να ματαιώνει οποιαδήποτε στοιχεία που αποτελούν απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του, και θα συνεχίσει να χτυπά υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, προκειμένου να υποβαθμίσει το καθεστώς και να αποτρέψει απειλές κατά του Κράτους του Ισραήλ».

