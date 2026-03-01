ΗΠΑ: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί εν δράσει στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση") σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης Επική Οργή, ανέφερε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι είναι τα πρώτα θύματα που γίνονται γνωστά από πλευράς ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

"Η κατάσταση είναι ρευστή, άρα για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες δεν θα δώσουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία περιλαμβανομένης της ταυτότητας των πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη, μέχρι 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι συγγενείς", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αρκετοί άλλοι στρατιώτες υπέστησαν "λιγότερο σημαντικά" τραύματα από θραύσματα οβίδων και διάσειση εγκεφάλου, αλλά "επανέρχονται στα καθήκοντά τους", διευκρίνισε η CENTCOM.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Σάββατο, ότι θα πρέπει να αναμένονται νεκροί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

"Γενναίοι Αμερικανοί ήρωες μπορεί να αφήσουν τις ζωές τους και μπορεί να έχουμε απώλειες. Αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά δεν το κάνουμε αυτό για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον. Και είναι μία υψηλή αποστολή", είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

