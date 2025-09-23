Οι συνοριακές διαβάσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν ξανά τα μεσάνυχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία αυτόν τον μήνα, εξαιτίας στρατιωτικών ασκήσεων με επικεφαλής τη Ρωσία που πραγματοποιούνταν στη Λευκορωσία.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις Πολωνίας–Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε στον ΟΗΕ: «Αν επρόκειτο για ατυχήματα, γιατί δεν τα αναγνώρισαν αμέσως και δεν ζήτησαν συγγνώμη;»

«Στο παρελθόν, έχουμε δώσει στη Ρωσία άφεση σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει καμία συγγνώμη, μόνο ψέματα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι ύποπτες επειδή αποτελούν κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου που η Ρωσία διεξάγει εδώ και χρόνια εναντίον της Δύσης», ενώ αναφέρθηκε και σε «δολοφονίες πολιτικών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποστατών, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπρησμούς, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λιθουανία, ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν εμπρηστικές συσκευές σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πρεσβειών και δραστηριότητες κατασκοπείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.