Ιαπωνία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Δείτε βίντεο

«Ξύπνησε» και «βρυχάται» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην έτσι κι αλλιώς ηφαιστειογενή Ιαπωνία, χαρίζοντας εντυπωσιακά πλάνα. Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ιαπωνία, ήταν ισχυρή, με την τέφρα να υψώνεται σε ύψος έως και 5 χιλιομέτρων. Οι κάτοικοι των κοντινών οικισμών εκκένωσαν την περιοχή.

Τo ηφαίστειο βρίσκεται στην περιφέρεια Καγκοσίμα στη νότια Ιαπωνία, με την τελευταία έκρηξη να χρονολογείται τον Αύγουστο.

Eruption of Sakurajima volcano, Japan. October 18, 2024. pic.twitter.com/gTVFtO30Ps — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) October 18, 2024

Sakurajima volcano (Kyushu, Japan): sudden vigorous explosion showered summit with glowing lava bombs. pic.twitter.com/uCgvU2NomE — The Watchmen Earth and Space Connection (@TWESC2023) October 18, 2024

Potente eruzione del vulcano Sakurajima in Giappone: la cenere è salita fino a 5 chilometri di altezza. pic.twitter.com/Zkdd6y5dFk — The Dagda (@greatgoddagda) October 18, 2024

⚡🇯🇵 #BREAKING 🌋 A powerful eruption (explosion) occurred at the #Sakurajima volcano, in Kagoshima Prefecture in Kyushu, southern Japan. pic.twitter.com/cRkKMsNlAh — AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) October 18, 2024

Πηγή: skai.gr

