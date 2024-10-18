Λογαριασμός
Ιαπωνία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Δείτε βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα

Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ιαπωνία, ήταν ισχυρή, με την τέφρα να υψώνεται σε ύψος έως και 5 χιλιομέτρων

«Ξύπνησε» και «βρυχάται» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην έτσι κι αλλιώς ηφαιστειογενή Ιαπωνία, χαρίζοντας εντυπωσιακά πλάνα. Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ιαπωνία, ήταν ισχυρή, με την τέφρα να υψώνεται σε ύψος έως και 5 χιλιομέτρων. Οι κάτοικοι των κοντινών οικισμών εκκένωσαν την περιοχή.

Satellite image of Sakurajima volcano on 17 Oct 2024

Τo ηφαίστειο βρίσκεται στην περιφέρεια Καγκοσίμα στη νότια Ιαπωνία, με την τελευταία έκρηξη να χρονολογείται τον Αύγουστο.

