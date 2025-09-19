IDF: Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος στρατιωτικών πληροφοριών της Χαμάς

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σκότωσε στη βόρεια Γάζα τον Σιμ Μαχμούντ Γιούσεφ Αμπού Αλκχίρ, υπαρχηγό στρατιωτικών πληροφοριών του τάγματος Μπουρέιτζ της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Αλκχίρ είχε εμπλακεί στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και εντοπίστηκε από χερσαίες δυνάμεις που καθοδήγησαν τα αεροσκάφη της ΙΑF στη θέση του.

Από την Πέμπτη έχουν σκοτωθεί δέκα μέλη της Χαμάς, ενώ οι IDF ανακοίνωσαν τον εντοπισμό οπλισμού και την καταστροφή υποδομών που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τον έλεγχο του στη Γάζα, με την επιχείρηση στην πόλη να συνεχίζεται. Πάνω από 20 κτίρια που χρησιμοποιούνταν ως «υποδομές τρομοκρατίας», μεταξύ αυτών και παρατηρητήρια, έχουν καταστραφεί.



Η Χαμάς απείλησε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει κανέναν από τους ομήρους, «ούτε ζωντανούς ούτε νεκρούς». «Οι κρατούμενοί σας είναι διασκορπισμένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα νοιαστούμε για τη ζωή τους όσο ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει», μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δήλωση της οργάνωσης.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας είπε στο Walla ότι η μαζική αποχώρηση αμάχων από τα σπίτια τους, αντί να παραμείνουν και να σκοτωθούν στον πόλεμο, ασκεί πίεση στη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ομήρων και κατάπαυση του πυρός.



Πηγή: skai.gr

