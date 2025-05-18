Ουκρανία: Η Ρωσία θα εκτοξεύσει διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να εκτοξεύσει στο πλαίσιο άσκησης διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο αργά την Κυριακή, με σκοπό να εκφοβίσει την Ουκρανία και τη Δύση.

Η υπηρεσία GUR ανέφερε σε δήλωσή της στην εφαρμογή Telegram ότι η εκτόξευση διατάχθηκε να πραγματοποιηθεί από την περιοχή Σβερντλόφσκ της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η εμβέλεια του πυραύλου ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα (6.200 μίλια).

«Προκειμένου να ασκήσει επιδεικτικά πίεση και να εκφοβίσει την Ουκρανία, και επίσης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η επιτιθέμενη χώρα Ρωσία σκοπεύει να διεξάγει μια εκτόξευση, για σκοπούς «εκπαίδευσης και μάχης», ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS-24 ...», λέει η GUR στην ανακοίνωση.

Προς το παρόν, η Ρωσία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την ανακοίνωση της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

