Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντις Βανς συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη συνάντησή τους μετά την αντιπαράθεση που είχαν στον Λευκό Οίκο την 28η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

«Η συνάντηση ολοκληρώθηκε. Διήρκησε περίπου μισή ώρα», διευκρίνισε αυτή η πηγή από τους κόλπους της ουκρανικής προεδρίας, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «καλή». Πριν από αυτές τις συνομιλίες, «μια συνάντηση με τον πάπα πραγματοποιήθηκε μετά την τελετή» ενθρόνισης, συμπλήρωσε, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκαν στην αναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία αύριο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για «την κατάσταση στο μέτωπο, τις προετοιμασίες ενόψει της τηλεφωνικής συνδιάλεξης αύριο (μεταξύ Τραμπ και Πούτιν), το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας απουσία αποτελεσμάτων, την εφαρμογή μιας εκεχειρίας», επισήμανε η πηγή αυτή από τους κόλπους της ουκρανικής προεδρίας.

Πηγή: skai.gr

