Τη συνάντηση του νέου Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Βατικανό λίγο μετά τη λειτουργία ενθρόνισης του νέου επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο Πάπας αναφέρθηκε ρητά στον πόλεμο στην Ουκρανία στην προσευχή του στο τέλος της τελετής, τονίζοντας πως «η μαρτυρική Ουκρανία περιμένει επιτέλους διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Μιλώντας σε χιλιάδες πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο νέος Ποντίφικας προειδοποίησε για τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των φτωχών και την άνοδο της απολυταρχίας.

Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων που παρακολούθησαν την τελετή ήταν και ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πάπας εθεάθη να ανταλλάσσει χειραψίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με άλλους επίσημους.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, άσκησε σφοδρή κριτική στον «φανατισμό, τη βία, τις προκαταλήψεις, τον φόβο για τη διαφορετικότητα και το οικονομικό μοντέλο που εξαντλεί τους πόρους της Γης και περιθωριοποιεί τους φτωχότερους».

Δεσμεύτηκε, επίσης, να κυβερνήσει την Εκκλησία «χωρίς να ενδώσει ποτέ στον πειρασμό της απολυταρχίας».

Χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν με σεβασμό την τελετή παράδοσης των παπικών συμβόλων, κατά την οποία ο Πάπας ευλόγησε το πλήθος και απηύθυνε ισχυρό κάλεσμα για ενότητα.

Πριν από τη λειτουργία, ενθουσιώδεις επευφημίες ξέσπασαν όταν ο Πάπας εμφανίστηκε στο popemobile του και διέσχισε την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ακολουθώντας τη Via della Conciliazione μέχρι τον Τίβερη και πίσω.

«Ήρθα επί τούτου να δω τον Πάπα»

Το κλίμα στην πλατεία ήταν ενθουσιώδες. Η Μισέλ από τη Γερμανία δήλωσε στο BBC: «Ήρθα επί τούτου να δω τον Πάπα. Έφτασα χθες το πρωί και φεύγω σε λίγες ώρες, δεν έχω πολύ χρόνο. Είναι τρέλα, έχει τόσο πολύ κόσμο. Ήθελα να τον δω».

Ανάμεσα στο πλήθος των δεκάδων χιλιάδων ατόμων βρίσκονταν και πολλοί τουρίστες, πέρα από Καθολικούς προσκυνητές, που ήθελαν να ζήσουν από κοντά την ιστορική στιγμή.

Ο Τζο από το Μιζούρι των ΗΠΑ ανέφερε:

«Είμαστε σε διακοπές, αλλά ήταν τέλεια σύμπτωση. Ήρθαμε για να δούμε τη λειτουργία ενθρόνισης του Πάπα. Είναι πολύ ξεχωριστό. Χαίρομαι που ήρθαμε νωρίς». Σημείωσε ότι ένιωσε «ιδιαίτερα περήφανος» βλέποντας τον πρώτο Πάπα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήταν μια έκπληξη. Θα είναι ένας υπέροχος Πάπας. Δεν είμαι καθολικός πλέον, αλλά μεγάλωσα ως καθολικός και αυτό που συμβαίνει είναι εμπνευστικό, ανεξάρτητα από το χριστιανικό δόγμα στο οποίο ανήκεις».

Ανάμεσα στους παρισταμένους ήταν και η Πία, καθηγήτρια φιλοσοφίας από τη Χιλή που διδάσκει στο Παπικό Πανεπιστήμιο του Τιμίου Σταυρού στη Ρώμη. Μιλώντας στο BBC, δήλωσε πως νιώθει «νέα ελπίδα στην Εκκλησία».

Η Πία σημείωσε πως ανάμεσα στα πρώτα λόγια του Πάπα μετά την εκλογή του ήταν «Η ειρήνη μαζί σας», τα λόγια του Ιησού, και έπειτα πρόσθεσε «Μη φοβάστε». «Ξέρει τι χρειάζεται ο κόσμος και η Εκκλησία. Μια Εκκλησία που να κηρύττει την ελπίδα, να κηρύττει την ειρήνη. Πολλοί περιμένουν αυτό το μήνυμα», είπε.

Τα σύμβολα της παπικής εξουσίας

Η επίσημη ενθρόνιση του Πάπα ακολούθησε τη λειτουργία, με την τοποθέτηση του παλλίου – μιας λευκής μάλλινης ταινίας – στους ώμους του Ποντίφικα, το οποίο σταθεροποιήθηκε με τρεις καρφίτσες που συμβολίζουν τα καρφιά του Σταυρού.

Στη συνέχεια, ο Καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε από τις Φιλιππίνες τοποθέτησε στο δάχτυλο του Πάπα το Δαχτυλίδι του Ψαρά, σύμβολο του παπικού αξιώματος, με χαραγμένη την εικόνα του Αγίου Πέτρου.

Ο Πάπας Λέων ολοκλήρωσε την τελετή ευλογώντας το πλήθος με το Ιερό Ευαγγέλιο.

