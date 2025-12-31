Ισραηλινές μπουλντόζες άρχισαν σήμερα να κατεδαφίζουν 25 κτίρια κατοικιών σε έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό, μια επιχείρηση που ο στρατός λέει ότι έχει ως στόχο την εξάλειψη των ενόπλων οργανώσεων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τα κτίρια, στα οποία διέμεναν περίπου 100 οικογένειες, βρίσκονται στον καταυλισμό Νουρ Σαμς, μια ζώνη όπου σημειώνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και των ισραηλινών δυνάμεων.

Μπουλντόζες και γερανοί του ισραηλινού στρατού ξεκίνησαν το γκρέμισα νωρίς το πρωί, σηκώνοντας πυκνά σύννεφα σκόνης. «Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντιτρομοκρατικών δράσεων που διεξάγουν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας» ο στρατός «διέταξε την κατεδάφιση πολλών κτισμάτων, για σαφείς και αναγκαίους επιχειρησιακούς λόγους» ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι ζώνες της βόρειας Σαμάρειας έχουν γίνει σημαντικό κέντρο τρομοκρατικής δράσης» με τους υπόπτους να δρουν «από τις πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες», πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν στη βόρεια Δυτική Όχθη αφού το Ισραήλ ξεκίνησε, στις 21 Ιανουαρίου, την ευρεία επιχείρηση «Σιδερένιο Τείχος», την οποία χαρακτηρίζει «αντιτρομοκρατική». Ο καταυλισμός Νουρ Σαμς είναι ένας από τους τρεις που στοχεύει αυτή η επιχείρηση. Οι άλλοι δύο είναι αυτοί της Τουλκάρεμ και της Τζενίν.

«Ακόμη και έναν χρόνο μετά την έναρξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη ζώνη, οι δυνάμεις εξακολουθούν να εντοπίζουν πυρομαχικά, όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις και θέτουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες», διαβεβαίωσε ο στρατός.

Οι προσφυγικοί καταυλισμοί της Δυτικής Όχθης δημιουργήθηκαν μετά τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο για να φιλοξενήσουν κάποιους από τους 750.000 Άραβες της Παλαιστίνης που έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα εδάφη που σήμερα αποτελούν το Ισραήλ, την εποχή της ίδρυσής του. Με τον καιρό, οι καταυλισμοί έγιναν πυκνοκατοικημένες και αυτόνομες συνοικίες. Οι κάτοικοί τους αποκτούν το καθεστώς του πρόσφυγα, από γενιά σε γενιά. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι το Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει ακόμη και την ιδέα των καταυλισμών, μετατρέποντάς τους σε συνηθισμένες συνοικίες των γειτονικών πόλεων, ώστε να τελειώσει με το θέμα των προσφύγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

