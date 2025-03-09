Ιαπωνία: Υπό έλεγχο η μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων 50 ετών

Ο δήμαρχος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία, έκανε σήμερα γνωστό ότι η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 και πλέον ετών σε αυτήν τη χώρα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά μαινόταν στα βουνά που περιβάλλουν αυτήν την αγροτική περιοχή από την 26η Φεβρουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, καταστρέφοντας τουλάχιστον 210 κτίρια και αναγκάζοντας περισσότερους από 4.200 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έπειτα από μία έρευνα από αέρος, εκτιμάμε πως η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον κίνδυνο εξάπλωσης. Δηλώνω πως η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο», ανέφερε ο δήμαρχος του Οφουνάτο, Κιγιόσι Φουτσιγκάμι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 29.000 στρέμματα γης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 27.000 καμένων στρεμμάτων, σε μια πυρκαγιά το 1975 στη νήσο Χοκάιντο.

Οι συνθήκες υγρασίας που επικρατούν στην περιοχή από την Τετάρτη, έπειτα από μια μακρά περίοδο ξηρασίας συνέβαλαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Τον περασμένο χρόνο, η Ιαπωνία γνώρισε το θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει κατακόρυφα τις θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο Οφουνάτο καταγράφηκαν μόλις 2,5 χιλιοστά βροχής τον Φεβρουάριο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 4,4 χιλιοστών το 1967, πολύ πίσω από τον μέσο όρο των 41 χιλιοστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.