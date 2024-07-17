Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας οριστικοποιεί διευθετήσεις για τη χορήγηση δανείου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία —θα αντληθούν από τους τόκους πόρων και κεφαλαίων της Ρωσίας που έχουν παγώσει—, ποσού που αντιστοιχεί στο 6% του πακέτου των 50 δισεκ. δολαρίων που υποσχέθηκε πρόσφατα η G7, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Το δάνειο θα χορηγήσουν οι ΗΠΑ (20 δισεκ.), η ΕΕ (επίσης 20 δισεκ.), η Ιαπωνία, η Βρετανία και ο Καναδάς (αθροιστικά 10 δισεκ.). Η απόφαση θα εγκριθεί σε συνεδρίαση της G7 στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Βραζιλία εντός του μήνα, κατά τις πληροφορίες του Κιόντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.