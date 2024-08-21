Πάνω από 30 πτήσεις ακυρώθηκαν και 200 καθυστέρησαν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιαπωνίας για ένα ψαλίδι που απλά… χάθηκε.

Η ανησυχία για το ψαλίδι – το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα στο χώρο αναμονής για την αναχώρηση μιας πτήσης εσωτερικού – είχε ως αποτέλεσμα μια πολύωρη έρευνα ασφαλείας στο αεροδρόμιο New Chitose (CTS), το οποίο εξυπηρετεί την περιοχή του Σαπόρο στο βόρειο νησί Χοκάιντο.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, 36 πτήσεις ακυρώθηκαν στις 17 Αυγούστου και άλλες 201 καθυστέρησαν λόγω της έρευνας.

Υπήρχαν ανησυχίες ότι ένας πιθανός τρομοκράτης θα μπορούσε να πάρει το ψαλίδι και να το χρησιμοποιήσει ως όπλο κατά την επιβίβαση σε μια πτήση. Τελικά, σύμφωνα με το αεροδρόμιο, το ψαλίδι εντοπίστηκε και οι πτήσεις μπόρεσαν να συνεχιστούν.

Τι ανακοίνωσε το αεροδρόμιο για την αναστάτωση

«Γνωρίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων συστημάτων χρήσης, αποθήκευσης και διαχείρισης από τους χρήστες του καταστήματος», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου New Chitose σε ανακοίνωσή τους.

«Θα διερευνήσουμε το περιστατικό, θα προσδιορίσουμε την αιτία του και θα αποτρέψουμε την επανάληψή του. Θα επαναβεβαιώσουμε επίσης ότι το περιστατικό αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με αεροπειρατεία και τρομοκρατική επίθεση και θα διασφαλίσουμε ότι όλο το προσωπικό του αεροδρομίου έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της διαχείρισης».

Όπως αναφέρει το CNN, ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάστηκαν από τα περιστατικό ήταν το ιαπωνικό ροκ συγκρότημα 9mm Parabellum Bullet, το οποίο έχασε την εμφάνισή του στο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ Rising Sun στο Χοκάιντο.

«Σίγουρα θα πάρουμε την εκδίκησή μας!!» ανέφερε το συγκρότημα σε δήλωση που αναρτήθηκε στα social media, ενώ το ίδιο το φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι δεν θα προβεί σε επιστροφές εισιτηρίων.

Πολλοί από τους ταξιδιώτες μπήκαν στο διαδίκτυο για να εκτονώσουν τα νεύρα τους: «Μου έρχεται να κλάψω επειδή η πτήση μου ακυρώθηκε επειδή κάποιος έχασε ένα ψαλίδι», έγραψε κάποιος στο X.

«Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η πτήση που έπρεπε να πάρω ακυρώθηκε και τώρα η επανένωση μου με την οικογένειά μου που περίμενα με ανυπομονησία θα κρατήσει λιγότερο. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση», έγραψε ένας άλλος.

Άλλοι πάλι εκτιμούσαν ότι το αεροδρόμιο έπαιρνε στα σοβαρά την πιθανή κλοπή ψαλιδιού.

«Ως επιβάτης, είμαι ευγνώμων που λαμβάνουν τόσο διεξοδικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλειά μας», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.