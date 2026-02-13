Η Ιαπωνία κατάσχεσε κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβε τον καπετάνιο του

Οι ιαπωνικές αρχές δήλωσαν ότι κατάσχεσαν ένα κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν τον καπετάνιο του, αφού αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο ενώ έπλεε στη θαλάσσια ζώνη της Ιαπωνίας, ένα περιστατικό που ενδέχεται να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το κινεζικό σκάφος εντοπίστηκε 102 μίλια από την ακτή της ιαπωνικής περιφέρειας Ναγκασάκι την Πέμπτη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας την Παρασκευή.

Η αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας χώρας εκτείνεται συνήθως έως και 230 μίλια από τις ακτές της και, σύμφωνα με το ναυτικό δίκαιο, παρέχει στη χώρα αυτή αποκλειστικά δικαιώματα για την αλιεία, την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλων πόρων.

Οι αρχές διέταξαν το σκάφος να σταματήσει για έλεγχο, αλλά αυτό αρνήθηκε να συμμορφωθεί και προσπάθησε να διαφύγει, ανέφερε η υπηρεσία. Το σκάφος είχε 11μελές πλήρωμα και ο 47χρονος καπετάνιος του τέθηκε υπό κράτηση. Πρόκειται για το πρώτο κινεζικό σκάφος που κατάσχεται από την Ιαπωνία από το 2022.

Η αλιεία έχει αποτελέσει και στο παρελθόν σημείο τριβής μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Το 2010, μια σύγκρουση μεταξύ ενός κινεζικού αλιευτικού σκάφους και της ιαπωνικής ακτοφυλακής κοντά σε μια αλυσίδα αμφισβητούμενων νησιών στην Ανατολική Κίνα προκάλεσε τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο χώρες διεκδικούν την κυριαρχία επί των ακατοίκητων νησιών, γνωστών στην Ιαπωνία ως Νήσοι Σενκάκου και στην Κίνα ως Νιάογιου.

Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου έχουν παγώσει μετά τη δήλωση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον Νοέμβριο ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση σχετικά με την Ταϊβάν. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της.

Η Κίνα έχει επικρίνει τις δηλώσεις της Τακαΐτσι, λέγοντας ότι η Ιαπωνία παρεμβαίνει στις εσωτερικές της υποθέσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έχουν παρουσιάσει την Τακαΐτσι ως μια επιστροφή στο μιλιταριστικό αυτοκρατορικό παρελθόν της Ιαπωνίας. Το Πεκίνο απάντησε με αντίποινα εναντίον της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης των ιαπωνικών εταιρειών σε κρίσιμα ορυκτά και μαγνήτες και της σύστασης προς τους Κινέζους τουρίστες να μην επισκέπτονται την Ιαπωνία.

Πηγή: skai.gr

