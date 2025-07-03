Την εκκένωση του νησιού Ακουσέκι, που ανήκει στο απομακρυσμένο νησιωτικό σύμπλεγμα Τοκάρα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ζήτησαν σήμερα οι τοπικές αρχές, έπειτα από σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα.

Χθες, Τετάρτη, σημειώθηκε επίσης σεισμός παρόμοιου μεγέθους πάνω από 1.000 μικρότερες δονήσεις έχουν καταγραφεί σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Οι 89 κάτοικοι του νησιού εκλήθησαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να μεταβούν σε αυλή σχολείου του νησιού, όπως δήλωσε δημοτικός αξιωματούχος στο AFP.

Από τον σημερινό σεισμό δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές.

Ωστόσο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε σε 20 χιλιόμετρα, με σεισμική ένταση «χαμηλού 6» βάσει της επταβάθμιας κλίμακας της Ιαπωνίας.

Η σεισμική ένταση αυτή ταξινομείται στο επίπεδο που είναι «δύσκολο να παραμείνει όρθιος» ένας άνθρωπος, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Αυξημένος κίνδυνος κατάρρευσης σπιτιών και κατολισθήσεων

Επτά από τα δώδεκα νησιά του Τοκάρα κατοικούνται, έχοντας συνολικά περίπου 700 κατοίκους.

«Στις ζώνες στις οποίες οι δονήσεις ήταν ισχυρές, ο κίνδυνος κατάρρευσης σπιτιών και κατολισθήσεων είναι αυξημένος, προειδοποίησε ο Αγιατάκα Εμπίτα, ο διεθυντής της υπηρεσίας παρατήρησης σεισμών και τσουνάμι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας.

«Να επαγρυπνείτε για σεισμούς παρόμοιου μεγέθους στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για πρόκληση τσουνάμι μετά τον σημερινό σεισμό.

Παρόμοια περίοδος έντονης σεισμικής δραστηριότητας είχε καταγραφεί στο νησιωτικό σύμπλεγμα Τοκάρα τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν είχαν καταγραφεί 346 σεισμοί, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Με τα 125 εκατομμύρια κατοίκους της, η Ιαπωνία βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, στην καρδιά του "δακτυλίου της φωτιάς" του Ειρηνικού, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.

Το αρχιπέλαγος καταγράφει περίπου 1.500 σεισμούς ετησίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 18% των σεισμών που γίνονται παγκοσμίως.

Την 1η Ιανουαρίου το 2024, σεισμός 7,5 βαθμών, ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη χώρα για πάνω από 10 χρόνια, έπληξε την χερσόνησο Νότο, στην κεντρική Ιαπωνία. Αυτός στοίχισε τη ζωή σε 470 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλοί ηλικιωμένοι κάτοικοι που πέθαναν τις ημέρες που ακολούθησαν.

Το 2011 σεισμός μεγέθους 9,0 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι με 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους και καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.