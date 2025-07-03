Ιαπωνία: Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ

Νέος σεισμός με μέγεθος 5,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έπληξε την Πέμπτη ένα απομακρυσμένο νησί στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της νησιωτικής αλυσίδας Τοκάρα στην επαρχία Καγκοσίμα, σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα από το Τόκιο, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

