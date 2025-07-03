Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της νησιωτικής αλυσίδας Τοκάρα στην επαρχία Καγκοσίμα, σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα από το Τόκιο

Ιαπωνία: Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ

Νέος σεισμός με μέγεθος 5,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έπληξε την Πέμπτη ένα απομακρυσμένο νησί στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. 

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της νησιωτικής αλυσίδας Τοκάρα στην επαρχία Καγκοσίμα, σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα από το Τόκιο, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark