Εγγυήσεις ζητάει η Χαμάς ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία στη Γάζα θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην ένοπλη οργάνωση την Πέμπτη, καθώς γιατροί δήλωσαν ότι οι ισραηλινές επιδρομές σε όλη την περιοχή έχουν σκοτώσει δεκάδες ακόμη ανθρώπους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας για τους ομήρους φαίνονται υψηλές, σχεδόν 21 μήνες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα έχουν ενταθεί αφότου οι ΗΠΑ εξασφάλισαν κατάπαυση του πυρός για να τερματίσουν μια 12ήμερη αεροπορική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε αποδεχθεί τους όρους που απαιτούνται για την οριστικοποίηση μιας 60ήμερης εκεχειρίας με τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια της οποίας τα εμπλεκόμενα μέρη θα εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις ότι η εκεχειρία θα οδηγήσει τελικά στο τέλος του πολέμου, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην ομάδα. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες αυτές βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Μια ξεχωριστή πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι το Ισραήλ ανέμενε την απάντηση της Χαμάς μέχρι την Παρασκευή και ότι εάν είναι θετική, μια ισραηλινή αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στις έμμεσες συνομιλίες για την εδραίωση της συμφωνίας. Δεν είναι σαφές εάν αυτές θα διεξαχθούν στην Αίγυπτο ή στο Κατάρ, τις δύο χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες.

Η πρόταση περιλαμβάνει την σταδιακή απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή 18 σορών σε αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, αναφέρουν πηγές. Από τους 50 εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα, οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την έγκριση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ακόμη και καθώς ο πρωθυπουργός κατευθύνεται στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

