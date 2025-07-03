Σε ομιλία της στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη «είναι ζοφερή» και ζήτησε από τα κράτη να διακόψουν τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ

«Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για μία από τις πιο σκληρές γενοκτονίες στη σύγχρονη ιστορία», πρόσθεσε σε μια ομιλία που ολοκληρώθηκε εν μέσω χειροκροτημάτων στο Συμβούλιο στη Γενεύη.

Μόνο σήμερα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα, 12 εκ των οποίων σε βομβαρδισμό σε σχολείο όπου φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι. Στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν παιδιά και γυναίκες.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μάλιστα, σήμερα ο αντιπρόσωπός του δεν ήταν παρών στην αίθουσα, στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής για την αποδέσμευση της χώρας από το Συμβούλιο, για το οποίο το Ισραήλ υποστηρίζει πως έχει αντισημιτικές προκαταλήψεις.

Εμπάργκο στο Ισραήλ ζητά η ειδική εισηγήτρια

Η Αλμπανέζε, μία από τους δεκάδες ανεξάρτητους ειδικούς στους οποίους ο ΟΗΕ έχει αναθέσει να τεκμηριώσουν καταχρήσεις σε όλο τον κόσμο, παρουσίασε την τελευταία έκθεσή της, στην οποία κατονομάζει περισσότερες από 60 εταιρείες, για τις οποίες λέει πως είναι αναμιγμένες στην υποστήριξη των ισραηλινών οικισμών και της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης στη Γάζα.

«Αυτό που φέρνω στο φως δεν είναι ένας κατάλογος, είναι ένα σύστημα, και αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί», δήλωσε στο Συμβούλιο.

«Πρέπει να αντιστρέψουμε το ρεύμα», πρόσθεσε καλώντας τα κράτη να επιβάλουν πλήρες εμπάργκο όπλων, να αναστείλουν όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες θα αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες για ενδεχόμενη ανάμιξή τους σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η διπλωματική αποστολή του Ισραήλ στη Γενεύη είχε δηλώσει πως η τελευταία έκθεση της Αλμπανέζε είναι «νομικά αβάσιμη, δυσφημιστική και συνιστά κατάφωρη κατάχρηση του αξιώματός της».

Πηγή: skai.gr

